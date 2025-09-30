Brasil

Aeroporto Santos Dumont é fechado para pousos e decolagens por óleo na pista

Equipes de manutenção atuaram desde a madrugada para liberar a área afetada

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07h54.

Última atualização em 30 de setembro de 2025 às 08h34.

As operações no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, foram suspensas nesta terça-feira, 30, após um vazamento de óleo atingir a pista principal.

Segundo informações do Bom Dia Rio, da TV Globo, o problema começou durante a madrugada, quando um veículo de inspeção derramou óleo próximo à cabeceira.

O local é considerado um ponto crítico, já que é utilizado tanto na aterrissagem, para a frenagem das aeronaves, quanto no momento da decolagem.

*Com informações de O Globo

