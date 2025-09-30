Aeroporto Santos Dumont é fechado para pousos e decolagens por óleo na pista

Segundo informações do Bom Dia Rio, da TV Globo, o problema começou durante a madrugada, quando um veículo de inspeção derramou óleo próximo à cabeceira.

O local é considerado um ponto crítico, já que é utilizado tanto na aterrissagem, para a frenagem das aeronaves, quanto no momento da decolagem.

Tudo parado no aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, óleo na pista causou o fechamento do aeroporto. Reabertura prevista para as 10:00 pic.twitter.com/K1sujaGC7i — Oscar Rodrigues (@oscarlobato) September 30, 2025

*Com informações de O Globo