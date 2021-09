Apoiadores de Bolsonaro tentam invadir Ministério da Saúde

Após os discursos do presidente Jair Bolsonaro no feriado de 7 de setembro, em Brasília e São Paulo, apoiadores do governo tentaram invadir a sede do Ministério da Saúde na manhã desta quarta, 8, em Brasília. Seguranças do prédio conseguiram conter os invasores. Na terça, 7, um grupo tentou forçar a entrada no Palácio do Itamaraty, ao lado do Congresso.

No discurso realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de "canalha" e afirmou que não cumprirá mais "ordens" do magistrado. Moraes é o responsável pelo inquérito das fake news que envolve o presidente Jair Bolsonaro.

"Não vamos admitir que pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a nossa democracia e desrespeitar a nossa Constituição", disse. Bolsonaro disse ainda que prefeitos e governadores feriram a Constituição ao decretar medidas de enfrentamento à pandemia, como o isolamento social.

Manifestantes bolsonaristas acampados na Esplanada dos Ministérios bateram boca com um servidor aposentado do Ministério da Saúde e o perseguiram na manhã desta quarta-feira. Segundo o relato de um servidor da pasta, seguranças do próprio ministério colocaram o homem para dentro do prédio e fecharam as portas. Os manifestantes ficaram do lado de fora. Eles também foram atrás de uma equipe de TV, que conseguiu fugir.

O incidente foi noticiado pelo portal Metrópoles. Imagens divulgadas pelo portal, feitas de dentro do ministério, mostram as portas fechadas e a multidão do lado de fora. Na terça-feira, os manifestantes acompanharam o ato de Sete de Setembro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

