Apagão atinge Grande São Paulo e deixa 500 mil sem luz

Cidades da Região Metropolitana de São Paulo registraram um apagão na noite de sexta-feira, 13, após fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento. Cerca de 500 mil pessoas foram afetadas pela interrupção no fornecimento de energia, e algumas áreas ainda permaneciam sem luz na madrugada deste sábado, 14.

Entre os municípios atingidos estão Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Mairiporã e Cabreúva. Moradores relataram quedas de energia logo após o temporal que atingiu a região.

Falha em linha de transmissão

Segundo a concessionária responsável pelo sistema, uma falha em uma linha de transmissão foi registrada às 19h35, durante as condições climáticas adversas, na região de Mairiporã.

A ISA Energia Brasil, empresa responsável pelo fornecimento, informou que equipes técnicas da companhia e da distribuidora trabalham em conjunto para restabelecer o serviço o mais rapidamente possível.