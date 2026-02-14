Brasil

Apagão atinge Grande São Paulo e deixa 500 mil sem luz

Segundo a concessionária responsável, foi registrada uma falha em uma linha de transmissão

SBT News
SBT News

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 09h29.

Cidades da Região Metropolitana de São Paulo registraram um apagão na noite de sexta-feira, 13, após fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento. Cerca de 500 mil pessoas foram afetadas pela interrupção no fornecimento de energia, e algumas áreas ainda permaneciam sem luz na madrugada deste sábado, 14.

Entre os municípios atingidos estão Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Mairiporã e Cabreúva. Moradores relataram quedas de energia logo após o temporal que atingiu a região.

Falha em linha de transmissão

Segundo a concessionária responsável pelo sistema, uma falha em uma linha de transmissão foi registrada às 19h35, durante as condições climáticas adversas, na região de Mairiporã.

A ISA Energia Brasil, empresa responsável pelo fornecimento, informou que equipes técnicas da companhia e da distribuidora trabalham em conjunto para restabelecer o serviço o mais rapidamente possível.

