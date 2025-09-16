Rio de Janeiro fica sem luz após furto de cabos; Light já registra 212 ocorrências em 2025

Pontos do Centro e de bairros das zonas Norte e Sul do Rio de Janeiro ficaram sem energia elétrica na madrugada desta terça-feira, 16, após furto de cabos em uma linha de transmissão. Segundo a Light, companhia de energia da cidade, a ocorrência foi registrada às 3h45 e o fornecimento já está totalmente normalizado.

Nas redes sociais, moradores relataram a falta de luz em regiões como Tijuca e Grajaú. “Sem luz na Grande Tijuca desde 03:30 de hoje 16/09/2025”, escreveu um internauta. Outro contou ter percorrido trechos da cidade sem iluminação: “Tinha que sair para pegar um trampo de madrugada, pelas 4:30 da manhã, e fui de moto Tijuca e Grajaú sem luz”.

Furtos de cabos já deram prejuízo de mais de R$ 13 milhões em 2025

De acordo com a companhia, entre janeiro e 28 de agosto de 2025 foram registradas 212 ocorrências de furto de cabos, que somaram 144,5 quilômetros de fiação levada, com prejuízo estimado em R$ 13,4 milhões. As áreas mais afetadas foram Copacabana, Ipanema e o Centro.

No ano anterior, foram 351 ocorrências, com a perda de 77 mil metros de material e danos calculados em R$ 9,5 milhões.

*Com informações do O Globo