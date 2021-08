Anvisa recebe pedido de autorização de estudo da vacina da UFRJ

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu mais um pedido de estudos clínicos para uma vacina desenvolvida no Brasil, dessa vez pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), informou o órgão regulador nesta segunda-feira.

Quer saber tudo sobre o ritmo da vacinação contra a covid-19 no Brasil e no mundo? Assine a EXAME e fique por dentro.

Em nota, a agência informou que o pedido é para testes em fase 1 e 2 da vacina, que já são feitos em humanos, mas em escala limitada. A Anvisa fez já dois testes de orientações com os desenvolvedores para informações dos procedimentos, antes da apresentação do pedido, acrescentou.

Essa é a quarta vacina contra covid-19 que está sendo desenvolvida no Brasil e que já pediu autorização para os estudos clínicos. As duas primeiras são a ButanVac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan com tecnologia desenvolvida por um consórcio de países, e a Versamune, pesquisada pela empresa Farmacore e pela Universidade de São Paulo.

Ambas já tiveram os estudos clínicos autorizados pela Anvisa.

Uma terceira vacina, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Osvaldo Cruz de Minas, também já teve o pedido de testes de fase 1 e 2 apresentado à Anvisa.

Atualmente o Brasil usa vacinas desenvolvidas no exterior em sua campanha de imunização contra a covid-19.

Toda semana tem um novo episódio do podcast EXAME Política. Disponível abaixo ou nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts