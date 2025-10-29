Brasil

Anvisa proíbe substâncias usadas em unhas de gel por risco de câncer

também acompanha a decisão tomada pela União Europeia em 1º de setembro, que proibiu as substâncias por razões semelhantes

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16h17.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta quarta-feira, 29, a proibição do uso do óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina (TPO) e da dimetiltolilamina (DMTA) em produtos para unhas em gel.

Segundo o órgão, a decisão visa proteger a saúde da população, considerando os riscos dessas substâncias, que podem estar associadas a câncer e problemas reprodutivos.

"As substâncias proibidas são o TPO (óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina) e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). Esses ingredientes são comuns em produtos para unhas em gel", detalhou a agência, em um comunicado.

A Anvisa explicou que a medida se baseia em estudos internacionais realizados com animais. De acordo com pesquisas, o TPO pode prejudicar a fertilidade, enquanto a DMTA tem potencial cancerígeno.

Ambas substâncias são usadas em cosméticos para unhas em gel, com o TPO funcionando como fotoiniciador, iniciando a reação de polimerização de géis e esmaltes quando exposto à luz UV ou LED, e a DMTA contribuindo para a durabilidade e fixação do produto.

A proibição também acompanha a decisão tomada pela União Europeia em 1º de setembro, que proibiu as substâncias por razões semelhantes, visando proteger tanto os consumidores quanto os profissionais que trabalham com esses produtos.

Quando a proibição entra em vigor?

A partir da publicação da nova resolução, que ainda não foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU), será proibida a fabricação, importação, concessão de novos registros ou notificação de produtos que contenham TPO ou DMTA. No entanto, empresas e estabelecimentos terão um prazo de 90 dias para interromper a venda ou o uso de produtos que já estão no mercado.

Após esse período, a Anvisa cancelará todos os registros e notificações de produtos que contenham essas substâncias.

"As empresas responsáveis deverão realizar o recolhimento daqueles que ainda estiverem em lojas e distribuidoras", determinou a Anvisa.

