Anvisa suspende lotes de sal rosa do Himalaia e impõe proibição de azeite e 'Chá do Milagre'

Agência proibiu a comercialização de três produtos por irregularidades que vão desde baixo teor de iodo até origem desconhecida e propaganda enganosa

As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e envolvem riscos à saúde pública. (iStock/Thinkstock)

Luanda Moraes
Colaboradora

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15h31.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta segunda-feira, 20, a suspensão de 13 lotes do sal do Himalaia da marca Kinino e a proibição de dois outros produtos: o Azeite Extra Virgem Ouro Negro e o chamado Chá do Milagre.

As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e envolvem riscos à saúde pública e descumprimento de normas sanitárias.

Sal do Himalaia com baixo teor de iodo

Os 13 lotes do sal do Himalaia moído de 500 g da marca Kinino foram suspensos após análises identificarem baixo teor de iodo, abaixo do exigido pela legislação.

A empresa H.L. do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios iniciou o recolhimento voluntário, reconhecendo as inconformidades.

"O iodo é um mineral que deve ser adicionado ao sal de cozinha com o propósito de prevenir a deficiência desse elemento no organismo, e que pode levar ao bócio (aumento da tireoide), além de ocasionar vários problemas no desenvolvimento do feto durante a gestação, dentre outros", destacou a agência em comunicado.

Os lotes afetados têm validade até março de 2027.

  • MAR 257 1
  • MAR 257 2
  • MAR 257 3
  • MAR 257 4
  • MAR 257 5
  • MAR 257 6
  • MAR 257 7
  • MAR 257 8
  • MAR 257 9
  • MAR 257 10
  • MAR 257 11
  • MAR 257 12
  • MAR 257 13

Azeite com origem desconhecida

A agência também determinou a apreensão de todos os lotes do Azeite Extra Virgem Ouro Negro, proibindo sua venda e consumo no Brasil.

O produto foi classificado como irregular pelo Ministério da Agricultura devido à origem desconhecida. Além disso, foi analisado que a empresa importadora possui CNPJ inativo na Receita Federal.

Chá promovido com alegações falsas

Conhecido como Chá do Milagre, Pó do Milagre ou Pozinho do Milagre, o produto teve a comercialização suspensa porque sua composição, classificação e fabricante são desconhecidos.

Além disso, a Anvisa identificou que o produto era promovido em redes sociais com alegações de emagrecimento, tratamento de ansiedade, insônia e prevenção de câncer, propagandas proibidas por lei para alimentos e chás.

"Outra irregularidade constatada foi a divulgação do chá no Facebook e no Instagram, indicando o produto com finalidade medicinal. Os anúncios associam o seu uso a benefícios terapêuticos, como emagrecimento, tratamento da ansiedade e da insônia, prevenção de câncer, estimulante sexual etc. Esta prática não é permitida para alimentos e chás", enfatiza o comunicado.

