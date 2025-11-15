Ciência

Após efeitos colaterais graves, Anvisa suspense suplemento para perda de peso

Ki-Fit-Turbo e Slim Gotas, ambos famosos entre influenciadores, foram suspensos por propaganda enganosa e efeitos adversos

Remédio em pílulas (stock.XCHNG)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 16h17.

A Anvisa proibiu nesta semana a comercialização, fabricação e uso do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo, produto popularizado na internet com promessas de queima de gordura e redução de apetite sem respaldo científico.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e também determina a apreensão do produto.

Segundo o órgão, o suplemento possui composição e fabricante desconhecidos, além de ter sido associado a efeitos adversos graves.

Entre os sintomas registrados estão taquicardia, dores no tórax, náuseas, vômitos, diarreia e epigastralgia (dor na parte superior do abdômen).

Promessas falsas

A Anvisa afirma que, mesmo que o produto não tivesse provocado reações graves, a divulgação seria ilegal, pois associa o suplemento a benefícios terapêuticos não comprovados — prática proibida pela legislação sanitária brasileira.

O órgão ainda reforçou que a medida não afeta o suplemento de mesmo nome produzido pela GVL Indústria de Suplementos e distribuído pela Fórmula Commerce Digital.

Outro suplemento que entrou na mira da agência foi o Slim Gotas Black e o Slim Gotas, ambos proibidos de circular no mercado. Fabricados e comercializados pela Nomad Serviços de Marketing Digital, os produtos também tinham origem e composição desconhecidas.

Segundo a Anvisa, as propagandas afirmavam tratar doenças graves como diabetes e hipertensão, o que configura infração sanitária.

Alerta à população

A Anvisa alerta os consumidores para o risco de utilizar produtos sem registro, origem conhecida ou comprovação de eficácia.

Produtos irregulares não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando riscos à saúde”, diz a agência.

Casos suspeitos devem ser denunciados por meio da Ouvidoria da Anvisa ou pela Central de Atendimento: 0800 642 9782.

