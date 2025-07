Procedimentos com Botox falsificado causam intoxicação em 38 pessoas no Reino Unido

Pelo menos 38 pessoas foram diagnosticadas com botulismo na Inglaterra nas últimas seis semanas após passarem por procedimentos estéticos com toxina botulínica falsificadas, usada em aplicações de Botox, de acordo com a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA). Os casos foram registrados nas regiões Leste, Midlands Orientais e Nordeste do país.

A agência informou que os produtos usados não tinham aprovação oficial para uso no Reino Unido.

Quais os sintomas?

Nos casos mais recentes, registrados no Leste da Inglaterra e nas Midlands Orientais, pacientes apresentaram dificuldade para engolir, fala arrastada e problemas respiratórios, com alguns necessitando de suporte respiratório.

Outros sinais associados à doença incluem pálpebras caídas, visão dupla e fraqueza muscular facial. A agência reforçou que os sintomas podem demorar até quatro semanas para se manifestar e recomendou que qualquer pessoa com suspeita de contaminação procure o Sistema Nacional de Saúde (NHS).

O Botox, por regra, só pode ser prescrito por um profissional de saúde após consulta presencial. A aplicação pode ser feita por outro profissional, mas a responsabilidade sobre a qualificação recai sobre quem prescreveu o medicamento.

O Botox é amplamente utilizado para suavizar rugas e marcas de expressão. A substância é feita a partir de doses controladas da toxina botulínica, produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Em concentrações elevadas, pode causar uma intoxicação grave.