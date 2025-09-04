Invest

Receita Federal alerta que golpistas usam chamadas de vídeo e citam operações para enganar vítimas

Receita afirma que criminosos se passam por agentes públicos, como servidores da Receita Federal ou policiais, para intimidar cidadãos

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10h30.

A Receita Federal fez um novo alerta de um golpe que está sendo aplicado. Criminosos se passam por agentes públicos, como servidores da Receita Federal ou policiais, para intimidar cidadãos.

O contato começa por ligação telefônica e evolui para chamada de vídeo, ocasião em que os golpistas exibem documentos forjados.

Para dar aparência de legitimidade, citam operações conhecidas, como a Carbono Oculto, e afirmam que o nome da vítima apareceu em documentos de investigados.

Durante o contato, os criminosos apresentam alguns dados verdadeiros da vítima e, em seguida, exigem mais informações, pedem que a pessoa clique em links e até que assine eletronicamente documentos, como um falso “termo de confidencialidade.”

Cuidado com o golpe

A Receita alerta que se trata de uma fraude. A Receita Federal não realiza esse tipo de abordagem, não solicita confirmação de dados por telefone/WhatsApp e não envia links para coleta de informações sensíveis.

"A Receita Federal utiliza exclusivamente os canais oficiais de atendimento, como o Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e aqui no site (www.gov.br/receitafederal), para comunicar-se com os cidadãos."

