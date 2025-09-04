Receita Federal alerta que golpistas usam chamadas de vídeo e citam operações para enganar vítimas

A Receita Federal fez um novo alerta de um golpe que está sendo aplicado. Criminosos se passam por agentes públicos, como servidores da Receita Federal ou policiais, para intimidar cidadãos.

O contato começa por ligação telefônica e evolui para chamada de vídeo, ocasião em que os golpistas exibem documentos forjados.

Para dar aparência de legitimidade, citam operações conhecidas, como a Carbono Oculto, e afirmam que o nome da vítima apareceu em documentos de investigados.

Durante o contato, os criminosos apresentam alguns dados verdadeiros da vítima e, em seguida, exigem mais informações, pedem que a pessoa clique em links e até que assine eletronicamente documentos, como um falso “termo de confidencialidade.”

Cuidado com o golpe

A Receita alerta que se trata de uma fraude. A Receita Federal não realiza esse tipo de abordagem, não solicita confirmação de dados por telefone/WhatsApp e não envia links para coleta de informações sensíveis.

"A Receita Federal utiliza exclusivamente os canais oficiais de atendimento, como o Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e aqui no site (www.gov.br/receitafederal), para comunicar-se com os cidadãos."