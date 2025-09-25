Café com vidro? Marca proibida pela Anvisa tem origem desconhecida; saiba qual é

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da fabricação, distribuição, propaganda e uso de todos os lotes do café torrado e moído extraforte e tradicional da marca Câmara.

A decisão foi tomada no último dia 23, após inspeções realizadas pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro.

Durante as inspeções, foram encontradas irregularidades na origem do produto e na documentação das empresas responsáveis pelas embalagens — Sociedade Abast do Com e da Ind de Panif Sacipan S/A e Lam Fonseca Produtos Alimentos Ltda. Ambas as empresas apresentaram registros irregulares junto aos órgãos competentes, o que gerou preocupações sobre a conformidade e segurança do produto.

Fragmentos de vidro no café: risco à saúde

Além das questões documentais, análises laboratoriais realizadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ) identificaram fragmentos de corpo estranho semelhantes a vidro em um dos lotes do café (nº 160229).

A Anvisa orienta os consumidores a interromperem o consumo do Café Câmara e descartarem os produtos adquiridos de maneira adequada. A agência reforça a importância de adquirir alimentos apenas em estabelecimentos que cumpram as normas sanitárias vigentes, garantindo a segurança alimentar e a proteção da saúde pública.