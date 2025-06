Anvisa apreende lotes falsificados de medicamentos; veja quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de dois lotes de medicamentos falsificados, segundo aviso publicado no Diário Oficial da União (DOU). Os lotes apreendidos são dos remédios Rybelsus e Ofev, que possuem diferentes indicações terapêuticas.

O Rybelsus, produzido pela farmacêutica Novo Nordisk, é um comprimido oral utilizado no tratamento de diabetes tipo 2, tendo a semaglutida como princípio ativo. O lote apreendido foi o M088499, considerado falso por não ter sido fabricado pela empresa detentora da patente. Já o Ofev, fabricado pela Boehringer Ingelheim do Brasil, é indicado para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI) e para retardar a progressão da doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica (DPI-ES). O lote apreendido foi o 681522, também falsificado, e não foi reconhecido pela fabricante.

Em comunicado, a Anvisa orientou tanto a população quanto os profissionais de saúde a não utilizarem os medicamentos com suspeita de falsificação, recomendando que, em caso de identificação, a autenticidade seja verificada diretamente com as empresas responsáveis. O órgão também recomenda que a suspeita seja comunicada à Anvisa por meio do sistema Notivisa para profissionais de saúde ou pela Ouvidoria (plataforma FalaBR) para os pacientes.

A agência ainda reforçou que medicamentos devem ser adquiridos apenas em estabelecimentos devidamente regularizados, com a embalagem completa e a devida nota fiscal. A medida busca garantir a segurança e a saúde da população, evitando o uso de produtos falsificados que podem oferecer riscos.

Veja os remédios apreendidos: