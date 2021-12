André Mendonça será sabatinado pela CCJ do Senado nesta quarta

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça será sabatinado nesta quarta-feira, 1ª, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente Jair Bolsonaro indicou Mendonça para substituir o ex-ministro Celso de Mello, que se aposentou em julho.

A relatora da indicação é a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), designada pelo presidente da comissão, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que se recusou a marcar a sessão antes por divergências políticas. Para a senadora, que é evangélica, a indicação para a relatoria mostra que Alcolumbre respeita a diversidade religiosa e prestigia a bancada feminina.

"Como relatora, eu vou me pautar por informações e também pela boa técnica legislativa, sem qualquer preconceito político, idelógico e muito menos religioso. O que importa neste momento é o currículo e a capacidade técnica do indicado", disse Eliziane Gama.

Mendonça foi indicado em 13 de julho, e a mensagem com a indicação chegou à CCJ em 18 de agosto. Alcolumbre segurou a sabatina nos últimos meses. Cabe a ele, como presidente da CCJ, marcar a data. Recentemente, parlamentares afirmaram que a demora se devia a divergências religiosas, por Alcolumbre ser judeu e Mendonça, evangélico, o que foi rechaçado pelo senador.

Nesta terça-feira, 30, em discurso durante a cerimônia de filiação ao PL, Bolsonaro disse esperar que o nome de Mendonça seja aprovado pelos senadores. Na segunda-feira, 29, o presidente gravou um vídeo para desejar boa sorte ao ex-ministro da Justiça e afirmou que, com Mendonça no STF, haverá "um representante de todos nós" dentro do Supremo.

