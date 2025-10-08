Alcolumbre se reúne com Motta e pede mudanças em PL da Dosimetria

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), debateu o projeto de lei que pode reduzir penas de envolvidos a atos golpistas com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o relator do texto, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), e líderes partidários da Câmara.

A redução de penas deve alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas um acordo para uma anistia total, como desejam os bolsonaristas, é visto com improvável.

Segundo o relator, Alcolumbre demonstrou, em um encontro realizado nessa terça-feira, contrariedade com uma versão do parecer que foi citada na reunião e pediu mudanças para que a medida tivesse aceitação no Senado. Paulinho evitou falar sobre os pontos do texto que foram alvo das queixas.