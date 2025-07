Motta diz que Câmara está à disposição para ‘agir com firmeza’ em resposta a Trump

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que conversou com o vice-presidente e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin sobre as consequências e os impactos negativos das tarifas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump. Motta disse que a Casa está à disposição para responder "com firmeza".

Hugo Motta também afirmou ter conversado com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, uma das empresas brasileiras mais afetadas pelo tarifaço.

"Reafirmei que a Câmara dos Deputados acompanha os desdobramentos e está à disposição para agir com firmeza em defesa dos interesses de nosso setor produtivo, de nossa economia e da proteção dos empregos dos brasileiros que podem ser direta ou indiretamente atingidos pelas medidas", disse.

Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), vinham evitando adotar um tom mais duro contra o presidente americano.

“A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial”, disse a nota em conjunto divulgado por Câmara e Senado nesta quinta-feira.

Embora não defendam diretamente que o Brasil revide o governo americano, no texto, Motta e Alcolumbre também lembraram da Lei de Reciprocidade Econômica, que permite ao Brasil responder na mesma medida quando for alvo de sanções outros países.

Uma retaliação é avaliada pelo governo brasileiro, mas a decisão só deve ser tomada após Trump realmente colocar as tarifas anunciadas em prática, algo que ele prometeu para agosto.

“O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, este Parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica. Um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros”, também falaram Motta e Alcolumbre.