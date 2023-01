Alckmin e Marina assumem ministérios nesta quarta-feira

A deputada Marina Silva (Rede) e o vice-presidente Geraldo Alckmin assumem os postos no primeiro escalão do governo Lula nesta quarta-feira, 4. Escolhidos para liderar, respectivamente, os ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marina e Alckmin participarão de eventos no Palácio do Planalto para marcar a troca de comando das pastas.

A posse de Alckmin será às 11h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. À tarde, a partir das 16h, será a vez de Marina Silva receber convidados para a cerimônia que acontecerá no Salão Oeste do prédio. A ideia inicial da equipe da ministra era fazer um ato no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), mas o evento foi transferido para um local mais espaçoso.

No total, o governo tem 37 ministros. Todos foram empossados oficialmente no dia 1º, quando Lula assumiu a Presidência da República. As cerimônias separadas são para simbolizar a transmissão dos cargos dos ministros anteriores para os atuais.

O evento de posse da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), será na quinta-feira, 5, às 9h, no CCBB. Os eventos podem ser assistidos ao vivo na TV Brasil e nas redes sociais dos ministérios.

Veja os ministros que tomaram posse até agora: