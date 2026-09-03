Agregador Inteligov/EXAME: Tarcísio mantém a vantagem em São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a corrida eleitoral pelo Executivo de São Paulo, segundo a última rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov, divulgado em parceria com a EXAME nesta quinta-feira, 3.

No primeiro turno, ele registra 46,92% das intenções de voto, mantendo estabilidade mesmo com uma oscilação negativa de 0,23 pp desde o último resultado, divulgado em 19 de agosto, quando pontuou com 47,15%.

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) também manteve a estabilidade na segunda posição, com 31,82%. Desde agosto, quando tinha 32,07%, Haddad caiu praticamente o mesmo que Tarcísio, 0,25 pp.

Entre os demais candidatos, Vera Lúcia (PSTU) tem 2,24%, Carlos Machado (PCB), 1,49% e Vivian Mendes (UP), 1,12%. Izadora Dias (PCO) registra 0,22%. A Policial Edjane (Agir) não pontuou.

De acordo com o medidor de tendência do agregador, Tarcísio de Freitas apresenta alta de 0,28 pp e Haddad de 0,07 pp. Vera Lúcia tem queda de 1,58 pp, Carlos Machado de 0,98 pp e Vivian Mendes de 0,75 pp.

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Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.

Na consolidação realizada até as 12h de 31 de agosto, por exemplo, a base recebeu 39 novas pesquisas cadastradas no PesqEle. Elas se somaram aos 431 levantamentos considerados na iteração anterior.