Acidente grave com BRT deixa mais de 60 feridos no Rio de janeiro

Um acidente envolvendo um BRT aconteceu na manhã deste sábado, 21, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O veículo bateu em um dos pilares do Elevado do Gasômetro, em São Cristóvão. O Corpo de Bombeiros do Rio informou que foi acionado às 6h06 e que o ônibus estava indo no sentido do Terminal Gentileza quando ocorreu a colisão.

De acordo com o portal g1, 66 pessoas ficaram feridas, sendo cinco delas consideradas em estado grave. O Corpo de Bombeiros disse que removeu quatro vítimas para o Hospital Municipal Salgado Filho e duas para o Getúlio Vargas.

O Samu levou outras 13 pessoas envolvidas no acidente para hospitais no Rio de Janeiro. Os Bombeiros ainda atuam no local às 8h40 deste sábado. De acordo com o g1, o motorista que comandava o veículo ficou preso nas ferragens e estaria desacordado.

