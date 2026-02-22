Redação Exame
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 10h43.
Seis pessoas morreram depois que uma lancha bateu contra um píer no Rio Grande, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Entre as vítimas estava uma criança de 3 anos.
O acidente ocorreu na noite deste sábado, 21, entre os municípios de Rifaina, no estado de São Paulo, e Sacramento, em Minas Gerais.
Outras nove pessoas sobreviveram.
O tenente do Corpo de Bombeiros Vicente de Paula Teixeira Junior afirmou à imprensa que 15 pessoas haviam saído de um bar flutuante e estavam a caminho de um rancho na região quando ocorreu o acidente.
Segundo testemunhas, a lancha teria batido contra um píer que estava apagado.
Os bombeiros disseram que o piloto da lancha não tinha arrais — a habilitação para a condução de embarcações emitida pela Marinha.
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que a perícia técnica foi acionada até o município de Sacramento, em razão de acidente náutico registrado no local. A ocorrência se encontra em andamento.