Seis pessoas morreram depois que uma lancha bateu contra um píer no Rio Grande, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Entre as vítimas estava uma criança de 3 anos.

O acidente ocorreu na noite deste sábado, 21, entre os municípios de Rifaina, no estado de São Paulo, e Sacramento, em Minas Gerais.

Outras nove pessoas sobreviveram.

O tenente do Corpo de Bombeiros Vicente de Paula Teixeira Junior afirmou à imprensa que 15 pessoas haviam saído de um bar flutuante e estavam a caminho de um rancho na região quando ocorreu o acidente.

Segundo testemunhas, a lancha teria batido contra um píer que estava apagado.

Os bombeiros disseram que o piloto da lancha não tinha arrais — a habilitação para a condução de embarcações emitida pela Marinha.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que a perícia técnica foi acionada até o município de Sacramento, em razão de acidente náutico registrado no local. A ocorrência se encontra em andamento.