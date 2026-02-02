77% do que é recolhido de tributos vai para 100 municípios do Brasil

O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) realizou um estudo que aponta que os 100 municípios com maior arrecadação tributária no Brasil concentram 77% do total recolhido.

Esses territórios abrigam apenas um terço (36,4%) da população do país.

Os dados consideram os valores arrecadados em 2024, mas não refletem necessariamente o dinheiro que entrou nos cofres públicos. As informações são da Receita Federal.

10 municípios com maior arrecadação em 2024

Os estados da região Sudeste e Sul lideram o ranking dos municípios com maior arrecadação. Veja abaixo.

São Paulo (SP) - R$ 581,2 bilhões Rio de Janeiro (RJ) - R$ 306,9 bilhões Brasília (DF) - R$ 180,1 bilhões Belo Horizonte (MG) - R$ 54,7 bilhões Osasco (SP) - R$ 50,2 bilhões Curitiba (PR) - R$ 44,5 bilhões Barueri (SP) - R$ 36,5 bilhões Porto Alegre (RS) - R$ 33,7 bilhões Itajaí (SC) - R$ 27,1 bilhões Campinas (SP) - R$ 26 bilhões

O que explica a concentração tributária no Sudeste e Sul?

O presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike, explica que nem mesmo as regiões beneficiadas pela alta demanda de turistas conseguem superar a tributação incidente no Sudeste e Sul.

Existem municípios que, mesmo com menor população, ainda registram uma arrecadação muito elevada por conta da concentração de indústrias, comércio e prestadores de serviços.

Entre os destaques por conta da arrecadação ligada a polos industriais e comerciais estão:

Jundiaí (SP)

Sorocaba (SP)

Caxias do Sul (RS)

Joinville (SC)

Itajaí (SC)

Porto Alegre (RS)

Curitiba (PR)

Osasco (SP)

Barueri (SP)

Campinas (SP)

Impacto da reforma tributária no recolhimento

Olenike explica que a reforma tributária deve mudar o ranking de arrecadação nos próximos levantamentos.

Nas regras atuais, o imposto é cobrado na origem, ou seja, onde os bens são produzidos. Por isso, os dados favorecem polos industriais e comerciais.

Com a reforma, o tributo será descontado no local de consumo e, consequentemente, beneficiar municípios mais populosos.

Nesse caso, o Norte e o Nordeste atualmente compram mais produtos de outras regiões do que vendem e devem ver alguma mudança nesse ranking com a reforma tributária.

Ele explica que a mudança não deve ser imediata, mas deve influenciar o posicionamento de outras regiões.

Municípios com maior arrecadação tributária no Brasil

Confira a lista do IBPT com os 100 municípios que conseguiram maior arrecadação de impostos em 2024.

Posição Município Arrecadação (R$) 1 São Paulo (SP) 581.153.834.597,44 2 Rio de Janeiro (RJ) 306.876.754.016,25 3 Brasília (DF) 180.061.445.161,04 4 Belo Horizonte (MG) 54.725.670.359,51 5 Osasco (SP) 50.200.736.898,99 6 Curitiba (PR) 44.449.286.429,30 7 Barueri (SP) 36.491.863.731,20 8 Porto Alegre (RS) 33.709.400.909,01 9 Itajaí (SC) 27.074.951.042,66 10 Campinas (SP) 25.966.954.678,46 11 Manaus (AM) 24.855.922.351,75 12 Fortaleza (CE) 23.245.224.709,32 13 São Bernardo do Campo (SP) 22.074.336.089,86 14 Salvador (BA) 20.089.187.134,13 15 Recife (PE) 19.325.327.218,91 16 Goiânia (GO) 17.031.809.791,79 17 Guarulhos (SP) 16.463.379.594,83 18 Florianópolis (SC) 16.086.393.193,14 19 Joinville (SC) 15.711.945.333,04 20 Cariacica (ES) 14.156.912.880,59 21 Jundiaí (SP) 13.916.115.395,16 22 Uberlândia (MG) 12.825.918.969,10 23 Vitória (ES) 12.382.708.071,78 24 Sorocaba (SP) 12.024.745.336,31 25 Belém (PA) 10.737.825.791,00 26 Piracicaba (SP) 10.654.640.932,37 27 São José dos Pinhais (PR) 10.252.783.392,22 28 São Luís (MA) 9.577.659.668,42 29 Contagem (MG) 8.271.620.461,59 30 São José dos Campos (SP) 8.173.813.258,53 31 Ribeirão Preto (SP) 8.044.372.337,07 32 Cuiabá (MT) 7.956.584.709,96 33 Santos (SP) 7.721.130.190,85 34 Campo Grande (MS) 7.717.426.449,38 35 Caxias do Sul (RS) 7.648.302.744,47 36 Maceió (AL) 7.214.459.397,55 37 Serra (ES) 7.175.524.919,33 38 João Pessoa (PB) 7.042.522.634,87 39 Blumenau (SC) 6.793.684.193,96 40 São Caetano do Sul (SP) 6.557.571.024,63 41 Indaituba (SP) 6.461.364.189,15 42 Santo André (SP) 6.459.673.691,98 43 Betim (MG) 6.208.435.253,42 44 Niterói (RJ) 6.168.857.229,50 45 Maringá (PR) 5.954.979.048,53 46 Camaçari (BA) 5.915.748.644,38 47 Teresina (PI) 5.848.623.107,87 48 Natal (RN) 5.589.895.030,31 49 Londrina (PR) 5.227.139.259,98 50 Cotia (SP) 5.154.042.453,10 51 Santa Cruz do Sul (RS) 4.930.144.245,81 52 Jaraguá do Sul (SC) 4.762.686.808,58 53 Anápolis (GO) 4.669.935.719,15 54 Porto Velho (RO) 4.635.990.996,16 55 Extrema (MG) 4.632.480.514,67 56 Araxá (MG) 4.545.078.228,12 57 São José do Rio Preto (SP) 4.544.772.674,11 58 São José (SC) 4.533.357.898,79 59 Santana de Parnaíba (SP) 4.460.835.293,12 60 Diadema (SP) 4.437.470.356,78 61 Ponta Grossa (PR) 4.419.466.805,09 62 Macaé (RJ) 4.392.148.620,77 63 Duque de Caxias (RJ) 4.311.867.436,95 64 Vila Velha (ES) 4.301.065.263,49 65 Sumaré (SP) 4.270.330.836,72 66 Brusque (SC) 4.227.442.987,83 67 Araquari (SC) 4.199.187.340,29 68 Aracaju (SE) 4.110.332.718,54 69 Cajamar (SP) 4.035.136.423,76 70 Juiz de Fora (MG) 3.999.634.628,73 71 Vinhedo (SP) 3.898.409.754,01 72 Chapecó (SC) 3.808.699.711,47 73 Limeira (SP) 3.750.709.616,22 74 Cascavel (PR) 3.731.799.901,03 75 Uberaba (MG) 3.621.868.580,66 76 Nova Lima (MG) 3.500.726.701,92 77 Mogi das Cruzes (SP) 3.404.784.629,00 78 Bauru (SP) 3.395.161.406,36 79 Araucária (PR) 3.376.694.837,65 80 Guaíba (RS) 3.355.709.274,11 81 Itu (SP) 3.314.789.729,03 82 Jaguariúna (SP) 3.293.185.818,56 83 Cabo de Santo Agostinho (PE) 3.261.359.112,50 84 Tabauté (SP) 3.231.409.269,41 85 Suzano (SP) 3.207.348.024,18 86 Paulínia (SP) 3.177.492.604,47 87 Navegantes (SC) 3.143.915.175,50 88 Criciúma (SC) 3.027.432.426,35 89 Itatiba (SP) 2.975.487.546,70 90 São Carlos (SP) 2.941.240.664,05 91 Aparecida de Goiânia (GO) 2.927.924.233,51 92 Americana (SP) 2.855.248.277,94 93 Mauá (SP) 2.841.792.798,40 94 São Leopoldo (RS) 2.827.813.959,90 95 Nova Hamburgo (RS) 2.820.904.860,13 96 Passo Fundo (RS) 2.816.847.690,00 97 Feira de Santana (BA) 2.774.861.900,43 98 Valinhos (SP) 2.756.773.637,09 99 Rio Claro (SP) 2.739.542.573,99 100 Palhoça (SC) 2.737.779.654,16

Maiores contribuintes por região

Considerando a listagem acima, a região Sudeste é a que possui mais municípios que integram o top 100 contribuintes.

Região Sudeste - 53 municípios

53 municípios Região Sul - 26 municípios

26 municípios Região Nordeste - 12 municípios

12 municípios Região Centro-Oeste - 6 municípios

6 municípios Região Norte - 3 municípios

Ranking dos municípios com maior arrecadação per capita

No caso da listagem do recolhimento per capita, o ranking sofre alguns ajustes em relação ao que considera o valor geral.

Confira os 10 municípios que lideram nesta categoria.

Barueri (SP) - R$ 110,4 mil Itajaí (SC) - R$ 94,2 mil Douradina (PR) - R$ 88,4 mil Araquari (SC) - R$ 83,6 mil Extrema (MG) - R$ 79,9 mil Horizontina (RS) - R$ 77,2 mil Osasco (SP) - R$ 66,3 mil Orindiúva (SP) - R$ 65,6 mil Brasília (DF) - R$ 60,3 mil Jaguariúna (SP) - R$ 53,2 mil

Com essa classificação, a capital paulista, que ocupa a primeira posição no ranking anterior, fica em 12° lugar (R$ 48,8 mil).