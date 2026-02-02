77% do que é recolhido de tributos vai para 100 municípios do Brasil

Segundo especialista, mudança tributária deve mudar ranking no próximo levantamento (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11h53.
O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) realizou um estudo que aponta que os 100 municípios com maior arrecadação tributária no Brasil concentram 77% do total recolhido.
Esses territórios abrigam apenas um terço (36,4%) da população do país.
Os dados consideram os valores arrecadados em 2024, mas não refletem necessariamente o dinheiro que entrou nos cofres públicos. As informações são da Receita Federal.
Os estados da região Sudeste e Sul lideram o ranking dos municípios com maior arrecadação. Veja abaixo.
O presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike, explica que nem mesmo as regiões beneficiadas pela alta demanda de turistas conseguem superar a tributação incidente no Sudeste e Sul.
Existem municípios que, mesmo com menor população, ainda registram uma arrecadação muito elevada por conta da concentração de indústrias, comércio e prestadores de serviços.
Entre os destaques por conta da arrecadação ligada a polos industriais e comerciais estão:
Olenike explica que a reforma tributária deve mudar o ranking de arrecadação nos próximos levantamentos.
Nas regras atuais, o imposto é cobrado na origem, ou seja, onde os bens são produzidos. Por isso, os dados favorecem polos industriais e comerciais.
Com a reforma, o tributo será descontado no local de consumo e, consequentemente, beneficiar municípios mais populosos.
Nesse caso, o Norte e o Nordeste atualmente compram mais produtos de outras regiões do que vendem e devem ver alguma mudança nesse ranking com a reforma tributária.
Ele explica que a mudança não deve ser imediata, mas deve influenciar o posicionamento de outras regiões.
Confira a lista do IBPT com os 100 municípios que conseguiram maior arrecadação de impostos em 2024.
|Posição
|Município
|Arrecadação (R$)
|1
|São Paulo (SP)
|581.153.834.597,44
|2
|Rio de Janeiro (RJ)
|306.876.754.016,25
|3
|Brasília (DF)
|180.061.445.161,04
|4
|Belo Horizonte (MG)
|54.725.670.359,51
|5
|Osasco (SP)
|50.200.736.898,99
|6
|Curitiba (PR)
|44.449.286.429,30
|7
|Barueri (SP)
|36.491.863.731,20
|8
|Porto Alegre (RS)
|33.709.400.909,01
|9
|Itajaí (SC)
|27.074.951.042,66
|10
|Campinas (SP)
|25.966.954.678,46
|11
|Manaus (AM)
|24.855.922.351,75
|12
|Fortaleza (CE)
|23.245.224.709,32
|13
|São Bernardo do Campo (SP)
|22.074.336.089,86
|14
|Salvador (BA)
|20.089.187.134,13
|15
|Recife (PE)
|19.325.327.218,91
|16
|Goiânia (GO)
|17.031.809.791,79
|17
|Guarulhos (SP)
|16.463.379.594,83
|18
|Florianópolis (SC)
|16.086.393.193,14
|19
|Joinville (SC)
|15.711.945.333,04
|20
|Cariacica (ES)
|14.156.912.880,59
|21
|Jundiaí (SP)
|13.916.115.395,16
|22
|Uberlândia (MG)
|12.825.918.969,10
|23
|Vitória (ES)
|12.382.708.071,78
|24
|Sorocaba (SP)
|12.024.745.336,31
|25
|Belém (PA)
|10.737.825.791,00
|26
|Piracicaba (SP)
|10.654.640.932,37
|27
|São José dos Pinhais (PR)
|10.252.783.392,22
|28
|São Luís (MA)
|9.577.659.668,42
|29
|Contagem (MG)
|8.271.620.461,59
|30
|São José dos Campos (SP)
|8.173.813.258,53
|31
|Ribeirão Preto (SP)
|8.044.372.337,07
|32
|Cuiabá (MT)
|7.956.584.709,96
|33
|Santos (SP)
|7.721.130.190,85
|34
|Campo Grande (MS)
|7.717.426.449,38
|35
|Caxias do Sul (RS)
|7.648.302.744,47
|36
|Maceió (AL)
|7.214.459.397,55
|37
|Serra (ES)
|7.175.524.919,33
|38
|João Pessoa (PB)
|7.042.522.634,87
|39
|Blumenau (SC)
|6.793.684.193,96
|40
|São Caetano do Sul (SP)
|6.557.571.024,63
|41
|Indaituba (SP)
|6.461.364.189,15
|42
|Santo André (SP)
|6.459.673.691,98
|43
|Betim (MG)
|6.208.435.253,42
|44
|Niterói (RJ)
|6.168.857.229,50
|45
|Maringá (PR)
|5.954.979.048,53
|46
|Camaçari (BA)
|5.915.748.644,38
|47
|Teresina (PI)
|5.848.623.107,87
|48
|Natal (RN)
|5.589.895.030,31
|49
|Londrina (PR)
|5.227.139.259,98
|50
|Cotia (SP)
|5.154.042.453,10
|51
|Santa Cruz do Sul (RS)
|4.930.144.245,81
|52
|Jaraguá do Sul (SC)
|4.762.686.808,58
|53
|Anápolis (GO)
|4.669.935.719,15
|54
|Porto Velho (RO)
|4.635.990.996,16
|55
|Extrema (MG)
|4.632.480.514,67
|56
|Araxá (MG)
|4.545.078.228,12
|57
|São José do Rio Preto (SP)
|4.544.772.674,11
|58
|São José (SC)
|4.533.357.898,79
|59
|Santana de Parnaíba (SP)
|4.460.835.293,12
|60
|Diadema (SP)
|4.437.470.356,78
|61
|Ponta Grossa (PR)
|4.419.466.805,09
|62
|Macaé (RJ)
|4.392.148.620,77
|63
|Duque de Caxias (RJ)
|4.311.867.436,95
|64
|Vila Velha (ES)
|4.301.065.263,49
|65
|Sumaré (SP)
|4.270.330.836,72
|66
|Brusque (SC)
|4.227.442.987,83
|67
|Araquari (SC)
|4.199.187.340,29
|68
|Aracaju (SE)
|4.110.332.718,54
|69
|Cajamar (SP)
|4.035.136.423,76
|70
|Juiz de Fora (MG)
|3.999.634.628,73
|71
|Vinhedo (SP)
|3.898.409.754,01
|72
|Chapecó (SC)
|3.808.699.711,47
|73
|Limeira (SP)
|3.750.709.616,22
|74
|Cascavel (PR)
|3.731.799.901,03
|75
|Uberaba (MG)
|3.621.868.580,66
|76
|Nova Lima (MG)
|3.500.726.701,92
|77
|Mogi das Cruzes (SP)
|3.404.784.629,00
|78
|Bauru (SP)
|3.395.161.406,36
|79
|Araucária (PR)
|3.376.694.837,65
|80
|Guaíba (RS)
|3.355.709.274,11
|81
|Itu (SP)
|3.314.789.729,03
|82
|Jaguariúna (SP)
|3.293.185.818,56
|83
|Cabo de Santo Agostinho (PE)
|3.261.359.112,50
|84
|Tabauté (SP)
|3.231.409.269,41
|85
|Suzano (SP)
|3.207.348.024,18
|86
|Paulínia (SP)
|3.177.492.604,47
|87
|Navegantes (SC)
|3.143.915.175,50
|88
|Criciúma (SC)
|3.027.432.426,35
|89
|Itatiba (SP)
|2.975.487.546,70
|90
|São Carlos (SP)
|2.941.240.664,05
|91
|Aparecida de Goiânia (GO)
|2.927.924.233,51
|92
|Americana (SP)
|2.855.248.277,94
|93
|Mauá (SP)
|2.841.792.798,40
|94
|São Leopoldo (RS)
|2.827.813.959,90
|95
|Nova Hamburgo (RS)
|2.820.904.860,13
|96
|Passo Fundo (RS)
|2.816.847.690,00
|97
|Feira de Santana (BA)
|2.774.861.900,43
|98
|Valinhos (SP)
|2.756.773.637,09
|99
|Rio Claro (SP)
|2.739.542.573,99
|100
|Palhoça (SC)
|2.737.779.654,16
Considerando a listagem acima, a região Sudeste é a que possui mais municípios que integram o top 100 contribuintes.
No caso da listagem do recolhimento per capita, o ranking sofre alguns ajustes em relação ao que considera o valor geral.Confira os 10 municípios que lideram nesta categoria.
Com essa classificação, a capital paulista, que ocupa a primeira posição no ranking anterior, fica em 12° lugar (R$ 48,8 mil).