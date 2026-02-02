Brasil

77% do que é recolhido de tributos vai para 100 municípios do Brasil

Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) apontam que São Paulo teve o maior recolhimento em 2024

Segundo especialista, mudança tributária deve mudar ranking no próximo levantamento  (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11h53.

O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) realizou um estudo que aponta que os 100 municípios com maior arrecadação tributária no Brasil concentram 77% do total recolhido.

Esses territórios abrigam apenas um terço (36,4%) da população do país.

Os dados consideram os valores arrecadados em 2024, mas não refletem necessariamente o dinheiro que entrou nos cofres públicos. As informações são da Receita Federal.

10 municípios com maior arrecadação em 2024

Os estados da região Sudeste e Sul lideram o ranking dos municípios com maior arrecadação. Veja abaixo.

  1. São Paulo (SP) - R$ 581,2 bilhões
  2. Rio de Janeiro (RJ) - R$ 306,9 bilhões
  3. Brasília (DF) - R$ 180,1 bilhões
  4. Belo Horizonte (MG) - R$ 54,7 bilhões
  5. Osasco (SP) - R$ 50,2 bilhões
  6. Curitiba (PR) - R$ 44,5 bilhões
  7. Barueri (SP) - R$ 36,5 bilhões
  8. Porto Alegre (RS) - R$ 33,7 bilhões
  9. Itajaí (SC) - R$ 27,1 bilhões
  10. Campinas (SP) - R$ 26 bilhões

O que explica a concentração tributária no Sudeste e Sul?

O presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike, explica que nem mesmo as regiões beneficiadas pela alta demanda de turistas conseguem superar a tributação incidente no Sudeste e Sul.

Existem municípios que, mesmo com menor população, ainda registram uma arrecadação muito elevada por conta da concentração de indústrias, comércio e prestadores de serviços.

Entre os destaques por conta da arrecadação ligada a polos industriais e comerciais estão:

  • Jundiaí (SP)
  • Sorocaba (SP)
  • Caxias do Sul (RS)
  • Joinville (SC)
  • Itajaí (SC)
  • Porto Alegre (RS)
  • Curitiba (PR)
  • Osasco (SP)
  • Barueri (SP)
  • Campinas (SP)

Impacto da reforma tributária no recolhimento

Olenike explica que a reforma tributária deve mudar o ranking de arrecadação nos próximos levantamentos.

Nas regras atuais, o imposto é cobrado na origem, ou seja, onde os bens são produzidos. Por isso, os dados favorecem polos industriais e comerciais.

Com a reforma, o tributo será descontado no local de consumo e, consequentemente, beneficiar municípios mais populosos.

Nesse caso, o Norte e o Nordeste atualmente compram mais produtos de outras regiões do que vendem e devem ver alguma mudança nesse ranking com a reforma tributária.

Ele explica que a mudança não deve ser imediata, mas deve influenciar o posicionamento de outras regiões.

Municípios com maior arrecadação tributária no Brasil

Confira a lista do IBPT com os 100 municípios que conseguiram maior arrecadação de impostos em 2024.

PosiçãoMunicípioArrecadação (R$)
1São Paulo (SP)581.153.834.597,44
2Rio de Janeiro (RJ)306.876.754.016,25
3Brasília (DF)180.061.445.161,04
4Belo Horizonte (MG)54.725.670.359,51
5Osasco (SP)50.200.736.898,99
6Curitiba (PR)44.449.286.429,30
7Barueri (SP)36.491.863.731,20
8Porto Alegre (RS)33.709.400.909,01
9Itajaí (SC)27.074.951.042,66
10Campinas (SP)25.966.954.678,46
11Manaus (AM)24.855.922.351,75
12Fortaleza (CE)23.245.224.709,32
13São Bernardo do Campo (SP)22.074.336.089,86
14Salvador (BA)20.089.187.134,13
15Recife (PE)19.325.327.218,91
16Goiânia (GO)17.031.809.791,79
17Guarulhos (SP)16.463.379.594,83
18Florianópolis (SC)16.086.393.193,14
19Joinville (SC)15.711.945.333,04
20Cariacica (ES)14.156.912.880,59
21Jundiaí (SP)13.916.115.395,16
22Uberlândia (MG)12.825.918.969,10
23Vitória (ES)12.382.708.071,78
24Sorocaba (SP)12.024.745.336,31
25Belém (PA)10.737.825.791,00
26Piracicaba (SP)10.654.640.932,37
27São José dos Pinhais (PR)10.252.783.392,22
28São Luís (MA)9.577.659.668,42
29Contagem (MG)8.271.620.461,59
30São José dos Campos (SP)8.173.813.258,53
31Ribeirão Preto (SP)8.044.372.337,07
32Cuiabá (MT)7.956.584.709,96
33Santos (SP)7.721.130.190,85
34Campo Grande (MS)7.717.426.449,38
35Caxias do Sul (RS)7.648.302.744,47
36Maceió (AL)7.214.459.397,55
37Serra (ES)7.175.524.919,33
38João Pessoa (PB)7.042.522.634,87
39Blumenau (SC)6.793.684.193,96
40São Caetano do Sul (SP)6.557.571.024,63
41Indaituba (SP)6.461.364.189,15
42Santo André (SP)6.459.673.691,98
43Betim (MG)6.208.435.253,42
44Niterói (RJ)6.168.857.229,50
45Maringá (PR)5.954.979.048,53
46Camaçari (BA)5.915.748.644,38
47Teresina (PI)5.848.623.107,87
48Natal (RN)5.589.895.030,31
49Londrina (PR)5.227.139.259,98
50Cotia (SP)5.154.042.453,10
51Santa Cruz do Sul (RS)4.930.144.245,81
52Jaraguá do Sul (SC)4.762.686.808,58
53Anápolis (GO)4.669.935.719,15
54Porto Velho (RO)4.635.990.996,16
55Extrema (MG)4.632.480.514,67
56Araxá (MG)4.545.078.228,12
57São José do Rio Preto (SP)4.544.772.674,11
58São José (SC)4.533.357.898,79
59Santana de Parnaíba (SP)4.460.835.293,12
60Diadema (SP)4.437.470.356,78
61Ponta Grossa (PR)4.419.466.805,09
62Macaé (RJ)4.392.148.620,77
63Duque de Caxias (RJ)4.311.867.436,95
64Vila Velha (ES)4.301.065.263,49
65Sumaré (SP)4.270.330.836,72
66Brusque (SC)4.227.442.987,83
67Araquari (SC)4.199.187.340,29
68Aracaju (SE)4.110.332.718,54
69Cajamar (SP)4.035.136.423,76
70Juiz de Fora (MG)3.999.634.628,73
71Vinhedo (SP)3.898.409.754,01
72Chapecó (SC)3.808.699.711,47
73Limeira (SP)3.750.709.616,22
74Cascavel (PR)3.731.799.901,03
75Uberaba (MG)3.621.868.580,66
76Nova Lima (MG)3.500.726.701,92
77Mogi das Cruzes (SP)3.404.784.629,00
78Bauru (SP)3.395.161.406,36
79Araucária (PR)3.376.694.837,65
80Guaíba (RS)3.355.709.274,11
81Itu (SP)3.314.789.729,03
82Jaguariúna (SP)3.293.185.818,56
83Cabo de Santo Agostinho (PE)3.261.359.112,50
84Tabauté (SP)3.231.409.269,41
85Suzano (SP)3.207.348.024,18
86Paulínia (SP)3.177.492.604,47
87Navegantes (SC)3.143.915.175,50
88Criciúma (SC)3.027.432.426,35
89Itatiba (SP)2.975.487.546,70
90São Carlos (SP)2.941.240.664,05
91Aparecida de Goiânia (GO)2.927.924.233,51
92Americana (SP)2.855.248.277,94
93Mauá (SP)2.841.792.798,40
94São Leopoldo (RS)2.827.813.959,90
95Nova Hamburgo (RS)2.820.904.860,13
96Passo Fundo (RS)2.816.847.690,00
97Feira de Santana (BA)2.774.861.900,43
98Valinhos (SP)2.756.773.637,09
99Rio Claro (SP)2.739.542.573,99
100Palhoça (SC)2.737.779.654,16

Maiores contribuintes por região

Considerando a listagem acima, a região Sudeste é a que possui mais municípios que integram o top 100 contribuintes.

  • Região Sudeste - 53 municípios
  • Região Sul - 26 municípios
  • Região Nordeste - 12 municípios
  • Região Centro-Oeste - 6 municípios
  • Região Norte - 3 municípios

Ranking dos municípios com maior arrecadação per capita

No caso da listagem do recolhimento per capita, o ranking sofre alguns ajustes em relação ao que considera o valor geral.

Confira os 10 municípios que lideram nesta categoria.
  1. Barueri (SP) - R$ 110,4 mil
  2. Itajaí (SC) - R$ 94,2 mil
  3. Douradina (PR) - R$ 88,4 mil
  4. Araquari (SC) - R$ 83,6 mil
  5. Extrema (MG) - R$ 79,9 mil
  6. Horizontina (RS) - R$ 77,2 mil
  7. Osasco (SP) - R$ 66,3 mil
  8. Orindiúva (SP) - R$ 65,6 mil
  9. Brasília (DF) - R$ 60,3 mil
  10. Jaguariúna (SP) - R$ 53,2 mil

Com essa classificação, a capital paulista, que ocupa a primeira posição no ranking anterior, fica em 12° lugar (R$ 48,8 mil).

