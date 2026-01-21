IPVA 2026: 10 modelos de motos isentas do imposto em São Paulo

Segundo Secretária da Fazenda e Planejamento, 80% das motocicletas do estado são isentas (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h31.
Dez modelos de motocicletas estão isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2026. O benefício é resultado de uma nova lei que libera veículos do tributo de acordo com sua potência.
O texto altera a Lei nº 13.296/2008, que regulamenta o IPVA em São Paulo, e foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
A lei isenta do tributo proprietários de motocicletas com motor de até 180 cilindradas (cc) de potência.
A frota de motos no estado é em torno de 5,7 milhões. Com a alteração, 4,3 milhões podem ser isentas — o que representa 76,3% do total.
Segundo o governador Tarcísio Freitas, a lei é uma forma do estado atuar com consciência fiscal e social.
A isenção foi estruturada com responsabilidade fiscal, com foco em apoiar quem mais precisa, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.
Em nota, Freitas também afirma que a moto é uma ferramenta de sustento e mobilidade para muitas famílias e a isenção promove alívio no orçamento pessoal.
Confira a lista dos dez modelos isentos do tributo este ano.
Os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) consideram as vendas entre janeiro e novembro de 2025.
|Modelo
|Valor venal
|Unidades vendidas entre janeiro e novembro de 2025
|Honda CG 160
|A partir de R$ 17.110
|437.088
|Honda Biz 125
|A partir de R$ 13.240
|243.405
|Honda Pop 110i
|A partir de R$ 10.380
|215.399
|Honda NXR 160 Bros
|A partir de R$ 21.960
|181.687
|Mottu Sport 110i
|A partir de R$ 10.000
|94.320
|Yamaha Factor YBR 150
|A partir de R$ 18.490
|65.574
|Honda PCX
|A partir de R$ 18.710
|49.379
|Shineray JET XY 125
|A partir de R$ 10.990
|38.525
|Yamaha Fazer 150
|A partir de R$ 21.190
|36.909
|Honda Elite 125
|A partir de R$ 13.880
|30.114
Entre os modelos isentos, a Honda CG lidera a lista das mais populares com mais de 430 mil unidades vendidas em 2025.
Em 2026, o modelo passa por atualizações, entre elas o novo sistema do ajuste de corrente e molas traseiras mais progressivas com maior diâmetro.
A última atualização mostra que o valor de venda é a partir de R$ 17 mil.