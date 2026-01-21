Invest

IPVA 2026: 10 modelos de motos isentas do imposto em São Paulo

Nova lei libera proprietários de motocicletas com motor de até 180 cilindradas da obrigatoriedade do tributo

Segundo Secretária da Fazenda e Planejamento, 80% das motocicletas do estado são isentas (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h31.

Dez modelos de motocicletas estão isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2026. O benefício é resultado de uma nova lei que libera veículos do tributo de acordo com sua potência.

O texto altera a Lei nº 13.296/2008, que regulamenta o IPVA em São Paulo, e foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Qual é o impacto da mudança na arrecadação de 2026?

A lei isenta do tributo proprietários de motocicletas com motor de até 180 cilindradas (cc) de potência.

A frota de motos no estado é em torno de 5,7 milhões. Com a alteração, 4,3 milhões podem ser isentas — o que representa 76,3% do total.

Segundo o governador Tarcísio Freitas, a lei é uma forma do estado atuar com consciência fiscal e social.

A isenção foi estruturada com responsabilidade fiscal, com foco em apoiar quem mais precisa, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.

Em nota, Freitas também afirma que a moto é uma ferramenta de sustento e mobilidade para muitas famílias e a isenção promove alívio no orçamento pessoal.

ENTENDA: Qual o prazo do licenciamento em São Paulo?

Modelos de motocicletas isentos do IPVA 2026

Confira a lista dos dez modelos isentos do tributo este ano.

Os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) consideram as vendas entre janeiro e novembro de 2025.

ModeloValor venalUnidades vendidas entre janeiro e novembro de 2025
Honda CG 160A partir de R$ 17.110437.088
Honda Biz 125A partir de R$ 13.240243.405
Honda Pop 110iA partir de R$ 10.380215.399
Honda NXR 160 BrosA partir de R$ 21.960181.687
Mottu Sport 110iA partir de R$ 10.00094.320
Yamaha Factor YBR 150A partir de R$ 18.49065.574
Honda PCXA partir de R$ 18.71049.379
Shineray JET XY 125A partir de R$ 10.99038.525
Yamaha Fazer 150A partir de R$ 21.19036.909
Honda Elite 125A partir de R$ 13.88030.114

Motocicleta mais popular da lista custa menos de R$ 20 mil

Entre os modelos isentos, a Honda CG lidera a lista das mais populares com mais de 430 mil unidades vendidas em 2025.

Em 2026, o modelo passa por atualizações, entre elas o novo sistema do ajuste de corrente e molas traseiras mais progressivas com maior diâmetro.

A última atualização mostra que o valor de venda é a partir de R$ 17 mil.

