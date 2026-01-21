IPVA 2026: 10 modelos de motos isentas do imposto em São Paulo

Dez modelos de motocicletas estão isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2026. O benefício é resultado de uma nova lei que libera veículos do tributo de acordo com sua potência.

O texto altera a Lei nº 13.296/2008, que regulamenta o IPVA em São Paulo, e foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Qual é o impacto da mudança na arrecadação de 2026?

A lei isenta do tributo proprietários de motocicletas com motor de até 180 cilindradas (cc) de potência.

A frota de motos no estado é em torno de 5,7 milhões. Com a alteração, 4,3 milhões podem ser isentas — o que representa 76,3% do total.

Segundo o governador Tarcísio Freitas, a lei é uma forma do estado atuar com consciência fiscal e social.

A isenção foi estruturada com responsabilidade fiscal, com foco em apoiar quem mais precisa, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.

Em nota, Freitas também afirma que a moto é uma ferramenta de sustento e mobilidade para muitas famílias e a isenção promove alívio no orçamento pessoal.

Modelos de motocicletas isentos do IPVA 2026

Confira a lista dos dez modelos isentos do tributo este ano.

Os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) consideram as vendas entre janeiro e novembro de 2025.

Modelo Valor venal Unidades vendidas entre janeiro e novembro de 2025 Honda CG 160 A partir de R$ 17.110 437.088 Honda Biz 125 A partir de R$ 13.240 243.405 Honda Pop 110i A partir de R$ 10.380 215.399 Honda NXR 160 Bros A partir de R$ 21.960 181.687 Mottu Sport 110i A partir de R$ 10.000 94.320 Yamaha Factor YBR 150 A partir de R$ 18.490 65.574 Honda PCX A partir de R$ 18.710 49.379 Shineray JET XY 125 A partir de R$ 10.990 38.525 Yamaha Fazer 150 A partir de R$ 21.190 36.909 Honda Elite 125 A partir de R$ 13.880 30.114

Motocicleta mais popular da lista custa menos de R$ 20 mil

Entre os modelos isentos, a Honda CG lidera a lista das mais populares com mais de 430 mil unidades vendidas em 2025.

Em 2026, o modelo passa por atualizações, entre elas o novo sistema do ajuste de corrente e molas traseiras mais progressivas com maior diâmetro.

A última atualização mostra que o valor de venda é a partir de R$ 17 mil.