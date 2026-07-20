Marketing

Com rebranding, Stone busca consolidar imagem de banco para pequenos negócios

Empresa lança novo posicionamento para reforçar atuação além dos meios de pagamento e ampliar presença entre PMEs

Milhem Cortaz: ator, que também é dono de uma padaria em São Paulo, estrela campanha de rebranding da Stone (Divulgação)

Milhem Cortaz: ator, que também é dono de uma padaria em São Paulo, estrela campanha de rebranding da Stone (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 20 de julho de 2026 às 10h00.

Por mais de uma década, a Stone foi identificada principalmente pelas maquininhas de cartão que ajudaram a impulsionar sua expansão entre pequenos comerciantes. Stone agora quer ser reconhecida como um banco voltado para quem empreende. A mudança marca a nova fase da empresa, apresentada nesta segunda-feira, 20, com um rebranding acompanhado da campanha "Nasceu pra Empreender".

Segundo Rodolfo Luz, diretor de marketing da Stone, o novo posicionamento segue uma percepção que, segundo a empresa, já existe entre parte dos clientes.

"A Stone nasceu do balcão, do dia a dia de quem vende, e hoje entrega o pacote completo: conta, crédito no ritmo das vendas, rendimento, gestão de funcionários, pagamento no físico e no online, tudo no mesmo lugar. O nosso cliente já enxerga a Stone como uma parceira para o negócio, e o posicionamento como banco traduz essa percepção em uma mensagem mais clara", explica Luz.

Reposicionamento, não mudança de negócio

A Stone destaca que não houve uma mudança estrutural em sua operação. Segundo Luz, a companhia apenas formaliza uma evolução que já vinha ocorrendo nos últimos anos, quando ampliou seu portfólio para além das maquininhas.

"O que muda é a forma como a Stone se apresenta, com uma nova identidade visual, novo posicionamento e uma integração maior entre as soluções do ecossistema. A Stone não passou a ser algo diferente do que era", diz.

A adoção da palavra "banco" na comunicação da marca, segundo Rodolfo Luz, está respaldada pela estrutura da companhia, hoje organizada como um conglomerado financeiro composto por diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central.

Foco na rotina do empreendedor

O rebranding também altera a estratégia de comunicação da Stone. A nova campanha procura deslocar o foco dos produtos para a rotina dos pequenos empresários. Para isso, a marca convidou o ator Milhem Cortaz, que também é empreendedor e cliente da empresa, para estrelar o filme principal.

A estratégia inclui ainda conteúdos para redes sociais voltados tanto à identificação com os desafios cotidianos dos empreendedores quanto à educação financeira. Segundo Luz, a intenção é mostrar um retrato mais amplo de quem empreende.

"É muito comum o empreendedor ser retratado apenas como alguém que supera dificuldades ou resolve tudo sozinho. Isso conta apenas uma parte da história. Empreender também é criar, aprender, formar relações e construir algo que pode atravessar gerações", afirma.

Hoje, segundo a companhia, sua base reúne quase 5 milhões de empreendedores, que utilizam soluções que vão desde pagamentos presenciais e digitais até crédito, gestão financeira e administração de funcionários.

"O foco é tornar mais clara a relação que a Stone já construiu com os seus clientes e mostrar nossa evolução, ampliando a presença na jornada do empreendedor para além da relação tradicional com os pagamentos", conclui o executivo.
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