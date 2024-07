2 de julho: dia da independência da Bahia; entenda a origem da data

O dia 2 de julho trata-se de um dos feriados mais importantes para a Bahia. Nesta data, é celebrada a Independência da Bahia ou a Independência do Brasil na Bahia e representa a resistência do estado e da sua população ao domínio português durante o período imperial.

História

No começo dos anos 1820, a Bahia era uma das provínciais mais insatisfeitas ao domínio imperial português e, ao mesmo tempo, mais leal a Dom Pedro I.

A região, assim como o restante do território brasileiro, lidava com o distanciamento físico e ideológico da Coroa Portuguesa, adquirido especialmente depois da vinda de Dom João VI para a etão colônia portuguesa.

Portugal, no entanto, pensava em formas de reaver o controle sob a região, especialmente no norte e nordeste frente à crescente movimentação separatista que tomava conta do Rio de Janeiro.

Nas Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, que era uma espécie de parlamento na época, as restrições às liberdades conquistadas pela província do Brasil, somadas a entrada de um comandante militar das tropas locais baianas, Inácio Luís Madeira de Melo, um veterano de guerra que lutou contra Napoleão, e era mau visto pela população, foram o estopim para a insureição da população.

Conflito

No contexto de conflito, muitas pessoas sairam da capital salvador e foram buscar abrigo na região do Reconcavo, local que se tornou um símbolo de resistência para as batalhas que começaram em fevereiro de 1822 e só terminaram em 2 de julho de 1823, com a saída das tropas portuguesas da Bahia.

Comemorações

As comemorações começam em na cidade de Cachoeira, de onde sai a tocha simbólica em direção ao bairro de Pirajá, em Salvador.

Também acontece o Te Deum, cerimônia religiosa em uma igreja de grande relevância da capital, uma homenagem da Câmara Municipal aos heróis da Independência e uma cerimônia cívica do 2º Distrito Naval.

O desfile realizado no dia 2 de julho tem percurso entre a Lapinha e o Campo Grande, e conta com a presença do Caboclo e da Cabocla, símbolos da guerra pela independência baiana e da cultura local.