15 cidades devem ter tempestades com ventos acima de 100km/h neste domingo

Previsão do tempo: tempestade chega a 15 cidades neste fim de semana (Getty Images)
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 16h55.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempestades intensas neste domingo, 16, em 15 estados, com risco de chuva forte, rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h, queda de granizo e grande número de trovoadas, com um alerta laranja em vigor.
A instabilidade é resultado da atuação de uma frente fria intensa associada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata.
O sistema deve avançar rapidamente e atingir áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste entre domingo e segunda-feira. 17.
Segundo o Inmet, o cenário meteorológico também favorece a ocorrência de fenômenos localizados severos, como tornados e correntes descendentes de vento, com maior probabilidade no sul e oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.
A chegada da frente fria está prevista para a madrugada de domingo, iniciando pelo Rio Grande do Sul. Entre a manhã e a tarde, as tempestades tendem a se espalhar por Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.
No período da noite e ao longo de segunda-feira, áreas do Sudeste e do Centro-Oeste também podem registrar chuva intensa e rajadas de vento.
O alerta abrange municípios expostos a ventos extremos e chuva volumosa. O Inmet destaca maior risco de alerta laranjapara cidades das seguintes regiões:
Em caso de chuvas intensas, inundações e ventos fortes, Inmet recomenda que moradores das áreas sob alerta: