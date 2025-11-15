Brasil

15 cidades devem ter tempestades com ventos acima de 100km/h neste domingo

Frente fria intensa e ciclone extratropical podem provocar chuva forte, granizo e rajadas extremas no Sul, Centro-Oeste e Sudeste, segundo o Inmet

Previsão do tempo: tempestade chega a 15 cidades neste fim de semana (Getty Images)

Ana Dayse
Colaboradora

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 16h55.

Última atualização em 15 de novembro de 2025 às 16h56.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempestades intensas neste domingo, 16, em 15 estados, com risco de chuva forte, rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h, queda de granizo e grande número de trovoadas, com um alerta laranja em vigor.

A instabilidade é resultado da atuação de uma frente fria intensa associada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata.

O sistema deve avançar rapidamente e atingir áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste entre domingo e segunda-feira. 17.

Segundo o Inmet, o cenário meteorológico também favorece a ocorrência de fenômenos localizados severos, como tornados e correntes descendentes de vento, com maior probabilidade no sul e oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.

A chegada da frente fria está prevista para a madrugada de domingo, iniciando pelo Rio Grande do Sul. Entre a manhã e a tarde, as tempestades tendem a se espalhar por Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

No período da noite e ao longo de segunda-feira, áreas do Sudeste e do Centro-Oeste também podem registrar chuva intensa e rajadas de vento.

Cidades com maior probabilidade de impactos

O alerta abrange municípios expostos a ventos extremos e chuva volumosa. O Inmet destaca maior risco de alerta laranjapara cidades das seguintes regiões:

  • Sul: Porto Alegre, Pelotas, Bagé, Chapecó, Joinville, Florianópolis, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Curitiba.
  • Centro-Oeste: Dourados, Ponta Porã, Campo Grande e municípios do sul de Mato Grosso do Sul.
  • Sudeste (a partir da noite de domingo): cidades do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas, além de áreas do Rio de Janeiro.

Orientações do Inmet

Em caso de chuvas intensas, inundações e ventos fortes, Inmet recomenda que moradores das áreas sob alerta:

  • evitem ficar sob árvores durante rajadas fortes;
  • mantenham distância de placas, torres e estruturas metálicas;
  • busquem locais seguros em caso de queda de granizo;
  • acompanhem atualizações de avisos meteorológicos no site e no app do Inmet.
