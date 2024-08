10% dos brasileiros já tiveram o celular roubado, diz Datafolha

Um a cada dez brasileiros já teve o celular roubado ou furtado nos últimos 12 meses. Pelo menos foi isso que apontou pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo próprio jornal.

Ao todo, 2.508 pessoas com mais de 16 anos foram entrevistadas em todas as regiões do Brasil entre os dias 11 e 17 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Entre os entrevistados, 9,2% respondem que tiveram o celular furtado ou roubado nos 12 meses anteriores à data da pesquisa - o estudo foi feito de julho de 2023 a junho deste ano. Esses e outros resultados devem ser apresentados na próxima quarta-feira, 14, durante o 18º Encontro Nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em Recife.

Esse tipo de crime envolvendo celulares atinge mais os moradores das capitais —onde 15% relatam já ter sido vítima de roubo e furto do item no período—, em relação àqueles que moram no interior —onde 6% relatam o mesmo. Entre moradores de cidades com mais de 500 mil habitantes, o número vai a 14%.

Com base na proporção de entrevistados e o tamanho da população, o Datafolha projeta que 14,7 milhões de pessoas tenham sido vítimas desse crime durante o período pesquisado . Isso equivale a dizer que 1.680 celulares foram levados por ladrões a cada hora no país.

As estatísticas mostram que esse novo número é 14 vezes maior do que o registrado oficialmente em boletins de ocorrência. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2023, foram registrados 937 mil roubos e furtos registrados no país ao longo do ano passado.