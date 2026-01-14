INSS adota fila única para reduzir atraso na concessão de benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou a adotar uma fila única nacional para a análise de pedidos previdenciários, substituindo o modelo regional que estava em vigor até agora. A mudança foi oficializada nesta semana com a publicação da Portaria PRES/INSS nº 1.919.

Segundo o governo, o novo sistema permite que servidores de estados com menor volume de solicitações atuem na análise de processos de regiões onde a fila é maior. De acordo com o INSS, a medida busca reduzir o número de pedidos pendentes e diminuir as desigualdades no tempo de espera entre diferentes partes do país.

Com a fila nacional, o instituto pretende redistribuir a força de trabalho de acordo com a demanda, ampliando a capacidade de resposta sem a necessidade imediata de contratação de novos servidores.

Benefícios mais atrasados entram no foco do INSS

De acordo com o INSS, a prioridade será dada aos pedidos mais antigos e aos benefícios que concentram o maior número de solicitações. Entre eles estão o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os benefícios por incapacidade, que respondem por cerca de 80% da fila atual.

O presidente do INSS, Gilberto Waller, afirmou que a nacionalização da fila permite direcionar servidores para os pontos de maior acúmulo de processos. Segundo ele, regiões com melhor desempenho passam a ajudar aquelas onde a espera é mais longa, acelerando a concessão dos benefícios.

Além da mudança na fila, a portaria também define regras para a participação dos servidores no Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), estabelece limites de tarefas diárias, critérios de controle de qualidade e restrições para servidores cedidos a outros órgãos.