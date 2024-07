As 5 cidades com as maiores taxas de roubo e furto de celular, segundo Anuário

Manaus, no Amazonas, é a cidade com as maiores taxas de roubo e furto de celular do Brasil, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados nesta quinta-feira, 18, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 2.096 roubos e furtos em 2023 no município.

Segundo o Anuário, os roubos e furtos de celulares estão concentrados em grandes cidades brasileiras com alta concentração de pessoas. No ranking elaborado dos municípios com as maiores taxas de roubo/furto de celular (por 100 mil), foram consideradas apenas as cidades com mais de 100 mil habitantes, para evitar distorções.

Na segunda posição está Teresina (PI), com 1.866 roubos ou furtos de celular. Na sequência, São Paulo (SP) tem 1.781,6, Salvador (BA), com 1.716,6, e Lauro de Freitas (BA), com 1.695,8, situada na Grande Salvador.

A taxa do Brasil é de 461,5 ocorrências registradas para cada 100 mil habitantes. Entre as 50 cidades com maiores taxas de roubo e de furto de celular, 15 estão localizadas no estado de São Paulo.

No total, o país teve 937.294 ocorrências de roubo e furto de celular registradas em delegacias por todo o país em 2023. Isso representa dois roubos e furtos por minuto, 107 por hora e mais de 2.500 por dia.

Quais horários e onde acontecem os roubos e furtos de celulares?

A análise dos dados mostra ainda que, no caso dos roubos de celulares, os criminosos optam por vias públicas, local de 78% das ocorrências. Os casos são mais frequentes em dias de semana, em especial entre segundas e sextas-feiras, com prevalência entre 5h e 7h da manhã e o período entre 18h e 22h – horários em que, geralmente, a população está em deslocamento nas grandes metrópoles, indo ao trabalho ou voltando para casa. Cerca de 58% das vítimas eram homens.

No caso dos furtos, as vias públicas responderam por 44% dos registros, seguidas dos estabelecimentos comerciais/financeiros e residências, com 14% e 13% das ocorrências, respectivamente. Ao contrário dos roubos, os furtos de celulares são mais comuns nos finais de semana, que concentram 35% dos casos. Nessa categoria, os criminosos escolhem horários com movimento reduzido nas cidades, principalmente entre 10h e 11h e a partir do meio da tarde, por volta das 15h, até 20h. O crime atinge homens e mulheres na mesma proporção.