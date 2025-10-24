⁠44,3% dizem que teriam ‘mais vontade’ de votar em Lula com isenção do IR

A aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês faria com que 40,3% dos eleitores tivessem muito mais vontade de votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026, segundo pesquisa Latam Pulse, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira, 24.

O levantamento mostra ainda que 4% afirmam que teriam um "pouco mais de vontade" de votar em Lula. No total, 44,3% dos eleitores afirmam que teriam mais inclinação para votar em Lula caso a proposta seja aprovada no Congresso.

Outros 10,6% dizem que teriam menos vontade de votar no presidente com a aprovação da medida. O maior percentual, de 44,7%, afirma que a isenção do IR não mudaria a inclinação de voto para a próxima eleição.

A pesquisa também mostra que a maioria dos brasileiros vê a proposta de forma positiva, considerando-a uma boa medida para o país, com 84% defendendo a ideia

Além disso, 60,6% acreditam que a medida poderá reduzir a desigualdade econômica do país, e 65,9% defendem que o poder de compra irá aumentar.

Maioria acredita que o governo quer IR para reduzir desigualdade

Na discussão sobre as motivações do governo, mais da metade (52,4%) acredita que, ao pretender isentar o IR, o governo tem como principal preocupação reduzir a desigualdade de renda. Por outro lado, 39,6% acham que se trata de um interesse puramente eleitoral, fenômeno que será explorado pela oposição na tentativa de enfraquecer o governo.

Já 7,6% da população acredita que o governo tem ambas as motivações. Em relação às formas de compensação da isenção do IR, uma parcela significativa da população (69,8%) concorda em taxar pessoas com rendimentos acima de R$ 50 mil, enquanto apenas 29,3% são contrários a essa forma de reparação.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 14.063 brasileiros adultos entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.