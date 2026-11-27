A celebração do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos neste ano será mais salgada. E a culpa é do peru. Com a oferta limitada e a demanda aquecida, o preço da ave subiu cerca de 10% em 2026, pressionando o orçamento das famílias americanas. No campo, porém, a alta dos alimentos não significa necessariamente mais dinheiro no bolso dos produtores.

Em 2026, preparar a tradicional ceia para dez pessoas custa, em média, US$ 58,63, o equivalente a US$ 5,86 por convidado. O valor representa uma alta de 6,3% em relação ao mesmo período de 2025, segundo levantamento da American Farm Bureau Federation (AFBF), entidade que representa produtores rurais americanos e uma das mais tradicionais dos EUA.

É a primeira vez desde 2022 que a pesquisa registra aumento no custo da refeição. Ainda assim, a conta permanece cerca de 8,5% abaixo do recorde de US$ 64,05 daquele ano.

O levantamento, realizado há 41 anos, foi analisado por Faith Parum, economista-chefe adjunta da AFBF, e mostra como as pressões sobre a produção agropecuária chegam às prateleiras dos supermercados — sem necessariamente melhorar a rentabilidade das fazendas.

O peso da proteína animal na conta ajuda a explicar o aumento. Um peru congelado de aproximadamente 7,3 quilos custa, em média, US$ 23,68, pouco mais de 40% do valor total da ceia. Em 2025, a mesma ave saía por US$ 21,50.

Segundo a entidade, a combinação de estoques limitados e procura elevada pelo produto impulsionou os preços neste ano. E a pressão não ficou restrita ao setor avícola.

Leite, pães, presunto, batata-doce, batata comum, ervilhas, vagens congeladas e cranberries, frutas tradicionais da celebração, também ficaram mais caros.

Uma dúzia de pãezinhos custa US$ 3,81, enquanto um galão de leite chega a US$ 4,05. Já 1,3 quilos de batata-doce, saem por US$ 4,20.

Houve exceções. A bandeja de cenoura e aipo ficou 3,7% mais barata, e as massas congeladas para torta recuaram 9 centavos de dólar.

Mas o comportamento dos preços não foi uniforme pelo país. No Nordeste americano, onde a ceia é mais cara, o custo médio chega a US$ 61,57. No Sul, região com a refeição mais barata, a conta fica em US$ 54,33.

O Oeste registra US$ 58,74, enquanto o Centro-Oeste chega a US$ 56,89. As duas regiões, inclusive, apresentaram queda em relação a 2025, na contramão da média nacional.

O agro nos EUA

Se o consumidor sente o aumento dos preços no supermercado, o produtor rural americano enfrenta outro problema: os custos para produzir alimentos continuam elevados.

O levantamento da AFBF chama atenção para as despesas com diesel, fertilizantes, mão de obra, eletricidade e arrendamento de terras. São gastos que pressionam as margens das propriedades e podem comprometer a rentabilidade mesmo quando os alimentos ficam mais caros.

A situação ocorre em um momento em que os produtores americanos enfrentam dificuldades para preservar suas margens de lucro. Além dos juros elevados e dos preços mais baixos de algumas commodities, a disparada do diesel acrescentou uma nova pressão sobre os custos agrícolas.

Desde fevereiro, o combustível utilizado para movimentar tratores, colheitadeiras e outros equipamentos ficou mais de 67% mais caro. A alta atingiu os produtores durante etapas importantes do calendário agrícola, como o plantio e a colheita, quando o consumo de combustível tende a ser maior.

Por trás da valorização está a guerra no Oriente Médio, iniciada em fevereiro com a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. O conflito atravessou períodos de uso intensivo de máquinas agrícolas e agravou as dificuldades de um setor que já enfrentava os efeitos das tensões comerciais com a China.

Isso acontece porque o valor pago pelo consumidor não chega integralmente à fazenda. Entre a produção e a venda final entram processamento, transporte, armazenamento e comercialização, etapas que também enfrentam aumento de custos.

A análise de Parum cita dados da série Food Dollar, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), segundo os quais menos de 6 centavos de cada dólar gasto com alimentos retornam à produção agrícola.

O caso das cranberries ajuda a entender essa diferença. Tradicionais no cardápio de Ação de Graças, as frutas ficaram quase 9% mais caras no varejo. Isso, porém, não significa que os agricultores de Wisconsin, uma das principais regiões produtoras, tenham recebido o mesmo reajuste.

Mesmo quando conseguem vender por um preço melhor, os produtores ainda precisam compensar despesas maiores com combustível, fertilizantes e outros insumos.

Para o agricultor americano, o problema não é apenas quanto o alimento vale no supermercado, mas quanto sobra depois de pagar os custos de produção.

A pressão sobre os preços dos alimentos também faz parte do debate econômico nos EUA sob o governo de Donald Trump.

A política comercial, marcada pelas tarifas do republicano, e o custo de vida estão entre os temas que afetam o ambiente de negócios do país, embora o levantamento da AFBF não quantifique efeitos das tarifas ou de outras medidas do governo sobre a ceia.

Ceia mais cara

A alta de 2026 interrompe uma sequência de três anos de queda no valor da refeição. Depois do pico de US$ 64,05 em 2022, a cesta recuou para US$ 61,17 em 2023, US$ 58,12 em 2024 e US$ 55,18 no ano passado.

Apesar do aumento nominal de 6,3% neste ano, o indicador ajustado pela inflação apresentado pela AFBF avançou 2,24%.

A pesquisa é feita anualmente com voluntários dos 50 estados americanos e de Porto Rico, que consultam os preços de uma cesta padronizada de alimentos nos supermercados.

O levantamento revela que, mesmo em uma das principais datas de consumo de alimentos dos Estados Unidos, a alta no varejo pode esconder uma realidade diferente dentro das propriedades rurais.

Para as famílias, o Dia de Ação de Graças chega com uma conta maior. Para os agricultores, a preocupação é saber se o preço recebido pela produção será suficiente para acompanhar despesas que continuam pressionando o resultado das fazendas.