O churrasco está ganhando espaço nas festas de fim de ano — e a JBS quer transformar esse movimento em vendas. A companhia projeta crescimento de 15% nas categorias voltadas ao churrasco no Brasil nesta temporada, em comparação com 2025. A estratégia passa por ampliar o consumo de frango, carne bovina, linguiças e suínos para além da tradicional ceia de Natal.

O mercado ajuda a explicar o interesse. Nas nove semanas de novembro e dezembro de 2025, a cesta de carnes para churrasco movimentou R$ 10,15 bilhões e 432,6 mil toneladas, segundo a Scanntech.

As vendas cresceram 8,1% em volume e 11,3% em faturamento em relação ao mesmo período de 2024, um avanço superior a R$ 1 bilhão em apenas um ano.

“O Brasil claramente hoje tem uma temporada de churrasco também. Temos conseguido ver que o churrasco virou uma ocasião de encontrar amigos no fim do ano por vários motivos”, afirmou Wesley Batista Filho, CEO da JBS USA e futuro CEO global da companhia, nesta quarta-feira, 25, durante encontro com jornalistas na sede da empresa, em São Paulo.

Segundo o executivo, as confraternizações de empresas e os encontros entre amigos estão ampliando as ocasiões de consumo. “Até a ceia está indo para a grelha”, disse.

O mercado de churrasco

Os números mostram uma disputa que vai além da carne bovina. Do volume comercializado na cesta de churrasco no fim de 2025, 37,7% foram de frango, 27% de carne bovina, 18,9% de linguiça e 16,4% de suínos. Em faturamento, porém, a carne bovina liderou, com 46,1% das vendas, segundo a Scanntech.

A composição desse mercado ajuda a explicar o interesse da JBS, que atua em todas essas categorias. Por meio da Seara, a companhia busca ampliar sua presença no segmento com o lançamento de uma versão do Fiesta para grelha, ave tradicionalmente associada à ceia natalina.

João Campos, CEO da Seara, afirmou que a companhia também espera crescimento de dois dígitos nas vendas de produtos festivos neste Natal.

O movimento acompanha uma estratégia mais ampla de aumentar a participação de produtos de maior valor agregado no portfólio. Segundo Gilberto Tomazoni, atual CEO da JBS, a companhia vem investindo em alimentos preparados e inovação diante das mudanças nos hábitos de consumo.

“O consumidor tem mudado, a gente tem focado em desenvolver marketing, tem focado em construir essa questão de tecnologia”, afirmou Tomazoni.

A expectativa de crescimento ocorre em um mercado que já movimenta bilhões de reais, mas concentra parte relevante das vendas em poucas semanas. Para a JBS, o desafio será aproveitar o avanço das confraternizações de fim de ano para aumentar sua participação em uma cesta que reúne diferentes tipos de proteína.