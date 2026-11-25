O mercado mundial de açúcar deve enfrentar uma oferta mais apertada na safra 2026/27, com estoques no menor nível em 15 anos. O cenário poderia favorecer uma alta dos preços, mas há obstáculos: a China deve reduzir suas importações, enquanto a Tailândia amplia sua presença no comércio internacional.

Para o Itaú BBA, braço de agro do banco, a combinação desses fatores deve sustentar as cotações, mas limitar uma valorização mais expressiva, inclusive para os exportadores brasileiros.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reduziu em quase 70% sua previsão de superávit global de açúcar para a safra 2026/27, de 4,9 milhões para 1,6 milhão de toneladas. A revisão, divulgada em 17 de novembro, reflete principalmente a perspectiva de menor produção na Índia, no Brasil e na União Europeia.

A produção mundial foi revisada de 184,9 milhões para 178,1 milhões de toneladas, uma redução de 6,8 milhões de toneladas em relação à estimativa de maio. O consumo global, por sua vez, passou de 180 milhões para 176,4 milhões de toneladas.

Segundo análise do Itaú BBA, a redução da oferta deve levar os estoques mundiais a 39,8 milhões de toneladas, volume 12% inferior ao registrado na safra anterior. A relação entre estoques e consumo deve recuar para 22,6%, o menor patamar desde 2011/12, reduzindo a capacidade do mercado de absorver eventuais quebras de safra.

“Embora não sinalize um déficit global como a maior parte das projeções do mercado (a nossa, inclusive), a atual revisão do USDA para o ciclo 2026/27 sugere um balanço apertado e, portanto, favorece a sustentação das cotações”, diz o banco em relatório.

A Índia concentra a maior revisão negativa entre os principais produtores de açúcar. O USDA reduziu em 4,1 milhões de toneladas a estimativa de produção indiana para 2026/27, que passou de 33,6 milhões para 29,5 milhões de toneladas.

O país também deve encerrar a safra com estoques de 4,3 milhões de toneladas, o menor volume em duas décadas. Com exportações estimadas em 3,1 milhões de toneladas e importações de 3 milhões, seu saldo comercial de açúcar deve ficar próximo de zero.

No Brasil, a previsão de produção sofreu um corte de 2 milhões de toneladas em relação ao levantamento de maio. A União Europeia também teve sua estimativa reduzida, em aproximadamente 1,2 milhão de toneladas.

Para o Itaú BBA, a redução dos estoques aumenta a vulnerabilidade do mercado a eventuais problemas climáticos, principalmente na Índia. A consultoria chama atenção para o fato de que, excluindo a China, os estoques globais devem cair 16%, uma retração ainda maior do que a observada no balanço mundial.

Para o Brasil, maior exportador mundial de açúcar, o cenário traz efeitos distintos. De um lado, a menor disponibilidade global tende a sustentar os preços. De outro, a demanda mais fraca e o avanço de concorrentes podem limitar o potencial de valorização.

“A baixa relação estoque-consumo fornece suporte aos preços, mas já não se traduz, como no passado, em alta das cotações”, afirma o Itaú BBA.

Segundo a consultoria, essa mudança está relacionada ao comportamento dos compradores internacionais, que passaram a adquirir açúcar conforme suas necessidades imediatas, em vez de formar grandes estoques.

A eficiência logística do Brasil também contribui para esse movimento, ao permitir que os compradores internacionais reduzam a necessidade de antecipar aquisições.

Com isso, mesmo diante de um superávit mundial menor e estoques mais apertados, a avaliação do Itaú BBA é de que os fundamentos oferecem apenas sustentação moderada às cotações.

“Para o Brasil, a implicação é dupla: a menor disponibilidade dos principais produtores oferece sustentação ao mercado, mas a redução das compras de destinos relevantes e a maior presença exportadora tailandesa limitam uma leitura uniformemente altista”, diz o documento.

China deve comprar menos açúcar

Se a oferta está mais restrita, a demanda internacional também apresenta sinais de enfraquecimento. O principal exemplo é a China, que deve reduzir suas importações de açúcar na próxima safra.

O USDA revisou a previsão de compras chinesas de 5,45 milhões para 3,60 milhões de toneladas, uma queda de aproximadamente 34% em relação à estimativa anterior.

O movimento ocorre em meio à perspectiva de produção recorde no país, de 13,4 milhões de toneladas, enquanto o consumo deve permanecer relativamente estável, em 15,5 milhões de toneladas.

Segundo o Itaú BBA, a menor necessidade de importações chinesas também reflete mudanças nos hábitos de consumo. A população tem demonstrado preferência crescente por bebidas e alimentos com baixo teor de açúcar ou sem adição do ingrediente.

A maior produção doméstica, a recomposição dos estoques e as restrições comerciais também ajudam a explicar a redução das compras externas.

Outro fator de pressão é a Tailândia. Embora sua produção estimada permaneça em 9,5 milhões de toneladas, as exportações devem crescer quase 1 milhão de toneladas, sustentadas pela utilização dos estoques.