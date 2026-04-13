MBRF dobra aposta no mercado halal e amplia acordo com fundo saudita

A MBRF informou na noite de domingo, 12, a ampliação do contrato de fornecimento firmado com a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company) (Salic), subsidiária integral do Public Investment Fund (PIF) fundo soberano da Arábia Saudita. O aditivo amplia os volumes previstos e passa a incluir carne bovina no acordo.

Com a atualização, o volume anual de produtos de aves passa de 300 mil para até 600 mil toneladas. Já o fornecimento de carne bovina, que não constava no contrato original, poderá chegar a até 270 mil toneladas por ano. A mudança reforça a estratégia da companhia de diversificar o portfólio exportador.

Segundo a empresa, em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o acordo prevê o fornecimento contínuo de proteína animal à Salic, com foco na segurança alimentar da Arábia Saudita e atendimento ao mercado global.

Atualmente, os alimentos halal — permitidos para consumo segundo as leis islâmicas, conforme os preceitos do Alcorão e da sharia — representam um dos segmentos de maior crescimento no setor alimentício mundial. A demanda é impulsionada pelo aumento da população muçulmana e pela expansão do consumo global.

O mercado já movimenta mais de US$ 2 trilhões por ano, tendo a proteína animal como principal produto. Segundo estimativas da Nielsen, o consumo de carnes halal deve ultrapassar US$ 1,5 trilhão até 2027. Atualmente, mais de 1,9 bilhão de pessoas seguem a dieta tradicional islâmica em todo o mundo.

MBRF e o Oriente Médio

A MBRF encerrou 2025 com números recordes, mas em um ano longe de ser trivial. A companhia reportou receita líquida de R$ 164 bilhões, alta de 12%, com vendas de 8,2 milhões de toneladas e EBITDA de R$ 13,2 bilhões. O lucro, porém, ficou bem mais apertado: R$ 358 milhões, queda de 78% em relação a 2024.

Nos países do GCC (Conselho de Cooperação do Golfo), a MBRF atingiu recorde em processados e ampliou sua fatia de mercado para 38,6%. A região virou peça-chave da estratégia — tanto pelo crescimento quanto pela resiliência em momentos de estresse geopolítico.