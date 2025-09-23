Fusão entre Marfrig e BRF estreia hoje na bolsa: o que muda para os acionistas de MBRF3

As ações da MBRF (MBRF3), gigante do setor de proteínas resultado da fusão entre Marfrig e a BRF, estreiam esta terça-feira, 23, na bolsa.

No início do mês, o tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a incorporação da BRF pela Marfrig sem restrições.

A nova empresa terá presença em 117 países, faturamento anual de R$ 152 bilhões e um portfólio de mais de 37 marcas líderes no segmento de proteínas e processados, como Sadia, Perdigão e Bassi. A MBRF terá ainda mais de 130 mil colaboradores e capacidade de produzir cerca de 8 milhões de toneladas de alimentos por ano.

Relação de troca

Os papéis da BRF foram incorporados aos da Marfrig, com base na relação de substituição de 0,8521 ações ordinárias de emissão da Marfrig para cada 1 ação de emissão da BRF detida na data de fechamento de ontem, 22.

Frações de ações serão agrupadas e leiloadas, com distribuição proporcional de valores entre os acionistas que detinham papéis da BRF.

Investidores também exerceram direitos de retirada, que somaram reembolsos de mais de R$ 198 milhões.

Além disso, os frigoríficos informaram que vão distribuir um total bruto de dividendos de R$ 2,3 bilhões pela Marfrig (R$ 2,81 por ação, yield de 12,4%) e R$ 3,3 bilhões pela BRF (R$ 2,07 por ação, yield de 11,0%).

Esses valores não incluem acionistas que saíram da empresa devido à incorporação de ações e não receberão esses pagamentos.

As distribuições vão ser feitas para os acionistas que detinham ações até o dia 18 de setembro de 2025. Os pagamentos serão realizados no próximo dia 29 de setembro, para acionistas oriundos BRF, e 30 de setembro para os que tinham papéis da Marfrig antes da fusão.

Histórico

Há cerca de um mês, a operação de incorporação de ações da BRF pela Marfrig foi aprovada pelos acionistas das duas companhias, em assembleias gerais extraordinárias realizadas separadamente. A Marfrig já detinha mais de 50% do capital da BRF.

O processo de união das companhias começou ainda em 2021, quando a Marfrig começou a adquirir participação na BRF. Com a aprovação dos acionistas e o aval do Cade, foi criada a MBRF Global Foods Company, uma nova companhia de escala global no setor de proteína animal e alimentos processados.