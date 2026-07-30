Chocolate mais caro? Por que a produção de cacau corre risco em 2026/27

O mercado global de cacau deve continuar abastecido na safra 2026/27, mas com uma margem muito menor do que a projetada anteriormente.

Em sua terceira revisão para o ciclo, a StoneX reduziu a estimativa de superávit global de 149 mil para 25 mil toneladas, refletindo uma combinação de maior risco climático, revisão para baixo da produção no Oeste Africano, principal região produtora, e recuperação gradual da demanda mundial.

Embora o mercado ainda permaneça em terreno positivo, o excedente praticamente desaparece diante da expectativa de um evento de El Niño de forte intensidade no fim de 2026 e início de 2027, além dos impactos das chuvas excessivas registradas em junho sobre as principais regiões produtoras da África Ocidental.

"O foco agora se concentra na colheita principal de 2026/27, que tem início entre setembro e outubro. Diante da combinação entre os impactos das chuvas recentes e da crescente probabilidade de um El Niño forte nos próximos meses, optamos por revisar a produção da região", afirmam os analistas Lucca Bezzon e Leonardo Rossetti no relatório.

As reduções nas estimativas de produção concentram-se justamente na principal região fornecedora de cacau do mundo. Na Costa do Marfim, maior produtor global, a StoneX reduziu a projeção para 1,775 milhão de toneladas em 2026/27, abaixo dos cerca de 2 milhões de toneladas estimados para 2025/26.

A revisão incorpora a maior probabilidade de um El Niño intenso e relatos recentes de desenvolvimento mais lento das lavouras.

Em Gana, a projeção caiu de 650 mil para 585 mil toneladas, também refletindo condições climáticas menos favoráveis. Já a Nigéria teve a estimativa reduzida de 355 mil para 335 mil toneladas, enquanto Camarões passou de 300 mil para 290 mil toneladas.

Além do clima, a decisão da Costa do Marfim de suspender temporariamente novas vendas antecipadas da safra 2026/27 evidencia o aumento da preocupação com o potencial produtivo da próxima temporada.

Segundo os analistas, o modelo comercial da região limita o repasse da alta dos preços internacionais aos produtores, reduzindo os incentivos para investimentos em manejo e renovação das lavouras.

Do lado do consumo, a StoneX revisou levemente para baixo sua estimativa para 2026/27, mas ainda projeta crescimento próximo de 2%, com a moagem global alcançando cerca de 4,75 milhões de toneladas, ante 4,663 milhões em 2025/26.

Segundo a consultoria, a recuperação da atividade industrial observada recentemente ainda reflete, em parte, a recomposição de estoques da indústria processadora, mais do que uma retomada estrutural da demanda final.

Apesar disso, a normalização gradual dos preços, especialmente da manteiga de cacau, deve favorecer uma recuperação lenta do consumo ao longo do próximo ciclo.

Produção do Brasil

Entre os produtores secundários, o Brasil segue apresentando perspectivas mais favoráveis. A StoneX projeta produção entre 210 mil e 215 mil toneladas em 2026/27.

Apesar da sensibilidade das lavouras brasileiras ao El Niño — especialmente na Bahia, principal estado produtor — a consultoria avalia que parte desse risco deverá ser compensada pelo maior nível tecnológico e pela expansão da área cultivada observada nos últimos anos.