Cade aprova fusão entre BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3) sem restrições

O tribunal do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou nesta sexta-feira, 5, a incorporação da BRF pela Marfrig. A aprovação ocorreu sem restrições.

Através da operação, a Marfrig irá assumir a totalidade das ações da BRF. Em troca, os acionistas da incorporada receberão papéis da Marfrig.

A decisão desta sexta ratifica o parecer anterior da Superintendência-Geral do Cade, que já havia aprovado a compra sem restrições, com o entendimento de que o negócio não traz riscos para a concorrência.

Há cerca de um mês, a operação de incorporação de ações da BRF pela Marfrig foi aprovada pelos acionistas das duas companhias, em assembleias gerais extraordinárias realizadas separadamente. A Marfrig já detinha mais de 50% do capital da BRF.

O processo de união das companhias começou ainda em 2021, quando a Marfrig começou a adquirir participação na BRF. Com a aprovação dos acionistas e o aval do Cade, será criada a MBRF Global Foods Company, uma nova companhia de escala global no setor de proteína animal e alimentos processados.

A empresa terá com presença em 117 países, faturamento anual de R$ 152 bilhões e um portfólio de mais de 37 marcas líderes no segmento de proteínas e processados, como Sadia, Perdigão e Bassi. A MBRF terá ainda mais de 130 mil colaboradores e capacidade de produzir cerca de 8 milhões de toneladas de alimentos por ano.