Mais farelo e óleo: Brasil deve renovar recorde de soja processada em 2026

As primeiras projeções para a soja brasileira em 2026 são positivas. A expectativa é de que o Brasil renove seu recorde de exportações, com embarques estimados em 111,5 milhões de toneladas — um crescimento de 0,5% em relação a 2025.

A projeção é da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), que divulgou os dados nesta quinta-feira, 22.

No processamento doméstico, a previsão é de aumento de 0,8% no esmagamento, totalizando 61 milhões de toneladas de soja transformadas em farelo e óleo no país.

O avanço na atividade industrial acompanha o crescimento na oferta de derivados. Para 2026, a Abiove estima a produção de farelo de soja em 47 milhões de toneladas (+0,9%) e de óleo de soja em 12,25 milhões de toneladas (+0,8%).

O cenário é sustentado por uma safra robusta. A produção brasileira de soja deve alcançar 177,1 milhões de toneladas no ciclo 2025/26, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

"Ao processarmos 61 milhões de toneladas, estamos agregando valor à nossa matéria-prima", diz Daniel Furlan Amaral, diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da ABIOVE.

A projeção da Abiove está em linha com as estimativas da Conab e de algumas casas de análise. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projeta que os embarques alcancem 114 milhões de toneladas.

Soja em 2025

No ano passado, o esmagamento de soja no Brasil totalizou 58,5 milhões de toneladas, processando uma safra de 171,5 milhões de toneladas de grãos, segundo dados da Conab.

Segundo a Abiove, a atividade industrial em 2025 resultou na produção de 45,1 milhões de toneladas de farelo de soja e 11,7 milhões de toneladas de óleo de soja.

No mercado externo, as exportações brasileiras somaram 108,2 milhões de toneladas de soja em grão, além de 23,3 milhões de toneladas de farelo e 1,36 milhão de toneladas de óleo de soja.