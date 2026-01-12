EXAME Agro

Brasil deve bater novo recorde de exportação de soja em 2026, diz USDA

Projeção anterior, feita em dezembro, apontava para 112 milhões de toneladas

Colheita da soja em Mato Grosso: colheita da safra 2025/26 do grão chegou, na quinta-feira, 8, a 0,6% da área cultivada no Brasil. (Alexis Prappas/Exame)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16h42.

O Brasil deve renovar o recorde de exportação de soja em 2026, com embarques estimados em 114 milhões de toneladas, segundo projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), divulgada nesta segunda-feira, 12, no relatório mensal de oferta e demanda.

A estimativa anterior, feita em dezembro, apontava para 112 milhões de toneladas — ou seja, uma elevação de 2 milhões de toneladas, mesmo diante do recente acordo comercial entre Estados Unidos e China.

Em novembro de 2025, como parte dos esforços para reverter a guerra tarifária entre os dois países, Pequim se comprometeu a ampliar a compra de soja americana.

Apesar do acerto, a China manteve, no ano passado, a preferência pelo produto brasileiro. Segundo dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), o Brasil encerrou 2025 com exportações recordes de soja, totalizando 108 milhões de toneladas — alta de 11,7% em relação às 97 milhões de toneladas de 2024.

O país asiático permaneceu como o principal destino, respondendo por 87,1 milhões de toneladas — o equivalente a 80% de todo o volume exportado. Para este ano, a Anec estima que os embarques de soja brasileira para a China devem ficar em torno de 77 milhões de toneladas.

Na sexta-feira, 9, a agência Reuters informou que a estatal chinesa Sinograin comprou pelo menos 10 carregamentos de soja dos Estados Unidos, totalizando cerca de 600 mil toneladas, com embarques previstos para abril e maio.

As vendas aproximam a China do cumprimento do compromisso de comprar 12 milhões de toneladas da safra mais recente dos EUA até o fim de fevereiro.

Produção de soja do Brasil

O USDA manteve o tom de otimismo em relação à produção de soja no Brasil na safra 2025/26. O órgão elevou sua estimativa de 175 para 178 milhões de toneladas, volume superior às 171,5 milhões de toneladas colhidas na temporada 2024/25.

A projeção está levemente acima das estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que, em dezembro, reduziu sua previsão para a safra 2025/26, de 177,8 milhões para 177,1 milhões de toneladas.

Segundo a consultoria AgRural, a colheita da safra 2025/26 de soja chegou, na quinta-feira, 8, a 0,6% da área cultivada no Brasil, contra 0,3% no mesmo período do ano passado. O avanço é puxado principalmente por Mato Grosso, um dos principais estados produtores do grão, mas o Paraná também já iniciou os trabalhos de colheita.

A consultoria afirma que, em termos históricos, não há atraso relevante até o momento, embora o alongamento do ciclo das plantas em algumas regiões esteja tornando o início da colheita um pouco mais lento do que o inicialmente esperado.

 

