Produção agrícola deve atingir R$1,3 trilhão em 2026, prevê Ministério da Agricultura

Em 2026 a agropecuária brasileira deverá atingir a marca de R$1,393 trilhão em valor bruto de produção, prevê o Ministério da Agricultura. A previsão da pasta supera a expectativa de produção divulgada em dezembro, de R$1,370 trilhão. Entretanto, o valor estipulado é 2% menor que o atingido em 2025.

A lavoura deverá representar R$ 900 bilhões do valor bruto arrecadado durante o ano, 66% do total, com queda de 3,2% em relação a 2025. O setor de pecuária corresponde à R$ 491,156 bilhões. O valor representa a soma dos estabelecimentos rurais considerando a produção agrícola e pecuária, com base nos preços médios recebidos por produtores rurais em todo Brasil.

A expectativa de queda se justifica devido ao menor preço praticado por produtos básicos do mercado, além da desaceleração na produtividade nas lavouras. O milho deverá ter o maior recuo na produção, com 9,3%. Entretanto é esperado o crescimento das lavouras de café, mandioca, batata inglesa, uva e soja em 2026.

O valor bruto de produção é projetado mensalmente pelo Ministério da Agricultura, o valor é calculado através de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo abrange 19 cadeias de agricultura e 5 atividades pecuárias. As projeções são divulgadas mensalmente no boletim de Secretária de Politica Agrícola do ministério.