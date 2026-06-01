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Exportações de máquinas agrícolas da China disparam em 2026

China possui mais de 2.200 fabricantes de médio e grande porte e produz mais de 4.500 tipos de equipamentos

Máquina agrícola: subvenção pode cobrir até 50% da taxa Selic vigente no momento da contratação, com limite de até 8% ao ano e teto de R$ 50 mil por produtor.

Máquina agrícola: subvenção pode cobrir até 50% da taxa Selic vigente no momento da contratação, com limite de até 8% ao ano e teto de R$ 50 mil por produtor.

China2Brazil
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Agência

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17h31.

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As exportações chinesas de máquinas agrícolas seguem em expansão, impulsionadas pela adaptação dos equipamentos às necessidades locais e pela adoção de modelos de montagem nos países de destino. No primeiro trimestre de 2026, o comércio exterior do setor alcançou US$6,28 bilhões, alta de 27,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações responderam por US$5,94 bilhões do total, com crescimento de 28,9%.

A Ásia Central está entre os mercados que mais avançam para os fabricantes chineses. Empresas como a Weichai Lovol adaptaram tratores e colheitadeiras para operar em ambientes de altas temperaturas e poeira, além de incorporar sistemas de navegação para agricultura de precisão.

Segundo a empresa, a estratégia tem impulsionado as vendas na região. No Cazaquistão, produtores relatam ganhos de produtividade após a adoção dos equipamentos chineses, enquanto distribuidores destacam a combinação entre custo e suporte técnico como um dos diferenciais competitivos.

Além da exportação de máquinas completas, fabricantes chinesas ampliam a presença internacional por meio da montagem local. A YTO Group adotou esse modelo no Cazaquistão, onde uma fábrica inaugurada em 2021 passou a montar tratores a partir de componentes enviados da China.

De acordo com a empresa, a mudança elevou as exportações anuais para mais de mil unidades, ante volumes entre 100 e 200 máquinas por ano no modelo tradicional de venda de equipamentos completos.

A China possui mais de 2.200 fabricantes de médio e grande porte e produz mais de 4.500 tipos de equipamentos, sendo o único país com capacidade de fabricar todas as categorias de máquinas agrícolas.

Os mercados ligados à Iniciativa Cinturão e Rota continuam entre os principais destinos desses produtos. No primeiro trimestre, as exportações para esses países cresceram 30,4%, enquanto as vendas para a Europa avançaram 30,8%.

A expansão também reflete uma mudança no perfil das exportações chinesas. O setor tem ampliado a participação de equipamentos com maior conteúdo tecnológico, incluindo soluções de automação, agricultura de precisão e sistemas inteligentes.

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