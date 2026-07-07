EUA e China lideram compras de carne do Brasil no primeiro semestre de 2026

As exportações brasileiras de carne bovina alcançaram 1,7 milhão de toneladas no primeiro semestre de 2026, alta de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita somou US$ 9,85 bilhões, crescimento de 36,2% na comparação anual, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/MDIC) compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

Com média de aproximadamente 284 mil toneladas exportadas por mês, o período registrou o melhor primeiro semestre da série histórica tanto em volume quanto em valor.

A China permaneceu como o principal destino da carne bovina brasileira no período. O país asiático importou 795 mil toneladas, movimentando US$ 4,87 bilhões, o que representa alta de 24% em volume e de 49,4% em receita na comparação com o 1º semestre de 2025.

Os Estados Unidos ocuparam a segunda posição, com 205 mil toneladas e US$ 1,35 bilhão em compras, crescimento de 13% em volume e de 29,8% em valor.

Na sequência aparecem o Chile, com 70,7 mil toneladas e US$ 420,2 milhões, a Rússia, com 62,2 mil toneladas e US$ 284,1 milhões, e a União Europeia, que importou 51,2 mil toneladas, gerando US$ 452,3 milhões em receita.

Entre esses mercados, a Rússia registrou o maior avanço em volume, de 53,8%, enquanto a União Europeia apresentou crescimento de 53,5% no valor das compras.