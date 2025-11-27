Após soja e milho, sorgo brasileiro abre caminho para conquistar o mercado chinês

Assim como aconteceu com a soja e, mais recentemente, com o milho, o sorgo é o próximo grão brasileiro a conquistar a China. O país asiático liberou cinco usinas brasileiras para exportar o cereal, e as expectativas são positivas.

A Associação Brasileira de Milho (Abramilho) estima que o Brasil deve exportar 3 milhões de toneladas de sorgo nos próximos três anos para a China e alcançar 10 milhões de toneladas de produção em 2027.

“Por ser plantado em regiões com maior risco de seca, o sorgo tem um potencial de expansão maior. Além disso, o custo de implantação por hectare é mais baixo”, diz Paulo Bertolini, presidente da entidade.

Na safra 2025/26, a produção brasileira do grão deverá crescer 8,4%, alcançando 6,6 milhões de toneladas, segundo a Conab.