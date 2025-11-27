Revista Exame

Após soja e milho, sorgo brasileiro abre caminho para conquistar o mercado chinês

Brasil se prepara para exportar sorgo para a China — e aumentar sua produção, que deverá chegar a 10 milhões de toneladas

Sorgo: o próximo grão brasileiro a conquistar a China (Tomás Arthuzzi/Saúde)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06h00.

Assim como aconteceu com a soja e, mais recentemente, com o milho, o sorgo é o próximo grão brasileiro a conquistar a China. O país asiático liberou cinco usinas brasileiras para exportar o cereal, e as expectativas são positivas.

A Associação Brasileira de Milho (Abramilho) estima que o Brasil deve exportar 3 milhões de toneladas de sorgo nos próximos três anos para a China e alcançar 10 milhões de toneladas de produção em 2027.

“Por ser plantado em regiões com maior risco de seca, o sorgo tem um potencial de expansão maior. Além disso, o custo de implantação por hectare é mais baixo”, diz Paulo Bertolini, presidente da entidade.

Na safra 2025/26, a produção brasileira do grão deverá crescer 8,4%, alcançando 6,6 milhões de toneladas, segundo a Conab.

