Com 20 mil devedores no agro, BB aperta o freio — e vai processar escritórios de advocacia

Em meio ao aumento da inadimplência no agronegócio, o Banco do Brasil anunciou que será mais seletivo no crédito para o setor e que acionará judicialmente escritórios de advocacia que, na avaliação do banco, estejam se utilizando do instituto da recuperação judicial (RJ) para empresários e produtores rurais de "forma ostensiva". A declaração foi feita nesta sexta-feira, 15, durante uma coletiva de imprensa com jornalistas, após o banco reportar uma queda de 60% no lucro, que caiu para R$ 3,8 bilhões, na quinta-feira, 14.

"Nosso jurídico está analisando os escritórios que estão orientando de forma ostensiva contra o Banco do Brasil e avaliando a possibilidade de acioná-los judicialmente", disse Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil (BB).

Segundo ela, o objetivo é destacar que alguns escritórios estão utilizando a recuperação judicial (RJ) de maneira "ostensiva", antes mesmo de os produtores tentarem renegociar suas dívidas diretamente com o banco. Alguns deles, apontou a executiva, estariam fazendo propaganda em redes sociais para que os produtores não paguem suas dívidas e entrem com pedidos de RJ.

No primeiro trimestre de 2025, os pedidos de recuperação judicial no agro somaram 389 solicitações, o que representa um aumento de 45% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados da Serasa Experian.

"A recuperação judicial prevê o esgotamento de todas as alternativas disponíveis para reajustar a capacidade de pagamento do cliente. Conhecemos uma parte desses clientes e sabemos que eles não procuraram o banco para fazer essa renegociação. Nesse espaço jurídico, houve uma tentativa de abuso", afirmou Medeiros.

De acordo com a executiva, ainda existem pedidos de RJ de clientes do banco, mas sem o mesmo crescimento observado entre o final de 2024 e o início de 2025.

"Agora, estamos entendendo melhor esse processo, que foi algo novo tanto para o mercado quanto para nós, e estamos conseguindo oferecer uma consultoria mais eficaz aos nossos clientes, evitando que muitos deles entrem nesse processo de RJ", diz.

Banco do agro

No Banco do Brasil, 30% da carteira de clientes é composta por produtores do setor agro. Além disso, o BB é responsável por metade do financiamento do agronegócio brasileiro, o que o torna mais vulnerável às flutuações do setor — o banco é o principal financiador do Plano Safra.

A inadimplência atual é resultado da seca de 2023 e das enchentes no Sul em 2024, segundo a presidente do BB. Ao todo, são 20 mil clientes do setor agro com contas em atraso há mais de 90 dias, de um total de um milhão — 2% da base. Entre esses devedores, 74% são clientes que nunca haviam apresentado inadimplência com o banco até 2023.

Além disso, 52% dos inadimplentes estão nas regiões Centro-Oeste e Sul do país, e estão alavancados (com dívidas) em soja, milho e pecuária.

A maioria dos produtores que entraram com pedidos de RJ são grandes produtores rurais de pessoa física, atendidos pelo braço de private banking da instituição.

Medeiros também destacou que o banco acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o problema de advocacia predatória, como classificou.

"Nós assinamos um termo de cooperação técnica com a AGU, no qual nos comprometemos a trocar informações, combater essa litigância abusiva, evitar novos casos no futuro e entender o perfil desses clientes para poder apoiá-los antes que cheguem nesse ponto", disse a presidente.

Crédito mais seletivo

Segundo Felipe Prince, vice-presidente de controles internos e gestão de risco do BB, a estratégia do banco para a safra 2025/26, que começou em julho, é ser mais seletivo na concessão de crédito. O executivo afirmou que tem calibrado a estratégia as formas de garantia, o que deve mostrar resultado no desempenho do banco a partir de 2026.

Atualmente, o BB utiliza penhora de safra como garantia no crédito agrícola. Nesse modelo, a safra futura do produtor (a produção agrícola que será colhida) é oferecida como garantia para o banco. Ou seja, o valor que o produtor espera receber pela venda da safra futura é utilizado como uma espécie de "seguro" de que ele pagará o empréstimo.

"O que fizemos foi alterar a política de crédito para os clusters de clientes que estavam autorizados a operar com hipoteca. Agora, esses clientes são obrigados a utilizar a alienação fiduciária. E, ao analisarmos o perfil desses clientes, o volume de alienações que temos atualmente, em agosto, é 100% maior do que o registrado em agosto de 2024", disse Prince.

Gilson Bittencourt, empossado como vice-presidente de Agronegócios do BB nesta quinta-feira, disse que o recurso da alienação fiduciária não está imune quando o tema é RJ. Nesse modelo, o devedor transfere a propriedade de um bem ao credor, mas continua com a posse do bem, com a obrigação de pagar a dívida.

"Estamos buscando alternativas, e nosso diferencial, em termos de tamanho da carteira, continua sendo nosso principal desafio daqui para frente, considerando especialmente as mudanças já implementadas nas rotinas de contratação nos últimos seis meses", disse.