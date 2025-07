Plano Safra 25/26: Mapa anuncia R$ 516,2 bilhões para setor empresarial

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou o montante de R$ 516, 2 bilhões para o Plano Safra 25/26, voltado para o setor empresarial. O valor foi divulgado nesta terça-feira, 1° e representa um

Segundo a pasta, os juros devem subir até 2 pontos percentuais, como adiantou a EXAME na sexta-feira, 27. Os detalhes serão anunciados às 11h.

As taxas para o custeio dos médios produtores serão de 10% e as dos demais, de 14%. Nos investimentos, as alíquotas vão variar entre 8,5% e 13,5%.

* Matéria em atualização