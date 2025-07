RJ no agro: pedidos sobem 45% no primeiro trimestre de 2025

Os pedidos de recuperação judicial no agronegócio somaram 389 solicitações no primeiro trimestre de 2025, registrando um aumento de 45% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 15, pela Serasa Experian. Em comparação com o último trimestre de 2024, a alta foi de 21,5%.

Para Marcelo Pimenta, head de agronegócio da Serasa, o crescimento nos pedidos de recuperação judicial reflete o cenário desafiador enfrentado pelo setor.

"Muitos produtores enfrentam custos elevados, prazos longos para recebimento, maior exigência de garantias e dificuldades na rolagem de dívidas, o que pressiona o fluxo de caixa e reduz as margens para ajustes", afirma Pimenta.

Entre os produtores pessoas físicas (PF), foram registradas 195 solicitações. Segundo a Serasa, esse grupo representou a maior fatia do total de pedidos dentro da cadeia.

Dentro desse perfil, os produtores sem registro de propriedade — como arrendatários ou membros de grupos econômicos e familiares — continuam sendo os principais demandantes de recuperação judicial, somando 72 pedidos no período analisado.

“Esse perfil costuma operar com margens mais estreitas, pois, além dos custos da atividade, ainda arca com despesas adicionais, como o pagamento pelo uso da terra", diz Pimenta.

Os produtores de grande porte ficaram em segundo lugar, com 53 requisições, seguidos pelos pequenos proprietários, com 38 pedidos, e os médios, com 32.

Os agricultores que atuam como pessoa jurídica (PJ) registraram 113 solicitações no primeiro trimestre de 2025, o que representa um crescimento de 31% em comparação com o mesmo período de 2024.

Os produtores PJ registraram pedidos de recuperação judicial em alguns setores específicos. A análise dos segmentos mostrou que a "criação de bovinos" e o "cultivo de soja" concentraram o maior número de requisições, com 42 e 59, respectivamente.

Empresas do agro

A análise das empresas do setor agropecuário revelou que também houve aumento nos pedidos de recuperação judicial.

No primeiro trimestre de 2025, foram registrados 81 pedidos, o que representa um crescimento de 15,7% em relação ao trimestre anterior e de 5,1% comparado ao mesmo período de 2024.

Os principais segmentos que lideraram os pedidos foram: o "Comércio atacadista de produtos agropecuários primários", com 23 solicitações; seguido pelas "Agroindústrias de Transformação Primária" e pelo "Comércio atacadista de produtos agropecuários processados", ambos com 14 requisições, segundo a Serasa.