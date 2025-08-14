Banco do Brasil tem queda de 60% no lucro do 2º trimestre e dividendos minguam

Banco do Brasil (BBSA3) (Adriano Machado/Bloomberg)
Redação Exame
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18h48.
Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 19h11.
O Banco do Brasil (BBAS3) registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,8 bilhões no 2º trimestre de 2025. O número é 60,2%menor que o registrado um ano antes.
As expectativas com o balanço do BB pioraram nas últimas semanas depois que o Banco Central divulgou os resultados mensais das instituições financeiras. No documento, o lucro líquido do Banco do Brasil em maio frustrou o mercado, levando as casas a revisarem suas projeções. BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME) passou a prever cifra de R$ 5 bilhões na linha final do balanço. Em uma pesquisa realizada pelo Safra, de 33 investidores locais, 63% previam lucro entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões.
A margem financeira bruta do banco no segundo trimestre foi de R$ 25,06 bilhões, com queda anual de 1,9%. A receita de prestação de serviços somou R$ 8,8 bilhões, com queda de 1%.
O custo do crédito, por outro lado, dobrou de um ano para o outro para R$ 15,9 bilhões.
O Banco do Brasil terminou o trimestre com uma carteira de crédito de R$ 1,29 trilhão. Do total, R$ 468 bilhões respondem a pessoas jurídicas, R$ 404,9 bilhões ao agronegócio e R$ 342,6 bilhões de pessoas físicas.
O índice que mede o retorno sobre patrimônio do banco (ROE) ficou em 8,4%, muito abaixo da previsão do BTG (de 15%).
Não é de hoje que o mercado tem revisado os lucros do banco para baixo e o motivo das mudanças nas projeções é, principalmente, a inadimplência do agronegócio, que tem pressionado a rentabilidade.
O Banco do Brasil revisou o guidance formal para 2025 e agora prevê lucro líquido ajustado entre R$ 21 bilhões e R$ 25 bilhões. A projeção anterior, antes de ser suspensa pelo BB, estava entre R$ 37 bilhões e R$ 41 bilhões.
E essa foi apenas uma das revisões feita pelo banco. O BB também prevê uma desaceleração de crescimento em toda a sua carteira de crédito.
O guidance para a margem financeira bruta está entre R$ 102 bilhões e R$ 105 bilhões. O custo de crédito, entre R$ 53 bilhões e R$ 56 bilhões. Somente as projeções de receitas de prestação de serviços e despesas administrativas foram mantidas.
O payout, percentual do lucro distribuído aos acionistas, foi revisado para baixo e passou para 30%.
"O BB comunica, ainda, que considerando a necessidade de convergência para o novo payout, os pagamentos de juros sobre capital próprio referente ao primeiro semestre de 2025 já foram realizados integralmente em 21 de março e 12 de junho de 2025", afirmou o banco, em fato relevante divulgado junto com o balanço.
O cronograma de pagamentos previsto para o segundo semestre de 2025 permanece inalterado, diz o BB.
