Examinando: 51 anos após homem pisar na Lua, como está a corrida espacial?

Você trabalha o ano inteiro, espera as tão sonhadas férias e quando elas chegam você marca a sua viagem para Marte! Por incrível que pareça, não é brincadeira.

Mas calma que não é tão surreal assim. A proposta foi feita pelo empresário Elon Musk há 4 anos. E apesar de ninguém ter passado uma temporada de férias em Marte ainda, uma das empresas do bilionário, a SpaceX, enviou uma missão tripulada ao espaço este ano.

Mas nós sabemos que essa fixação por explorar o lado de fora da Terra não é nada nova. O espaço é estudado pelos astrônomos há muitos séculos e os avanços foram enormes.

Hoje existe uma “base humana” na órbita da Terra e nós já chegamos muito longe. Mas a dúvida permanece: Será que um dia, o homem vai habitar o espaço?

No Examinando de hoje vamos te mostrar como está o avanço humano no espaço sideral e apontar quais são as iniciativas, privadas e públicas, para preencher este que se tornou o mercado da corrida espacial.