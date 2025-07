YouTube vai desativar aba ‘Em alta’ e aposta em recomendações personalizadas

O YouTube anunciou nesta quinta-feira, 10, que vai remover a aba “Em alta”, que exibia a lista de vídeos mais virais do momento, nas próximas semanas. A empresa afirmou que concentrará esforços em expandir os YouTube Charts, rankings que organizam os conteúdos mais vistos por categorias específicas como música, podcasts e trailers de filmes.

Com a mudança, os usuários serão direcionados para as recomendações personalizadas e os novos rankings de categorias. A página Em alta e a aba geral de vídeos mais assistidos vão desaparecer, enquanto o YouTube Charts deve ganhar novas divisões ao longo do tempo. Vídeos em alta de games, por exemplo, continuarão disponíveis na aba sobre jogos.

Em um comunicado oficial, o YouTube explicou o motivo da decisão: “Quando lançamos a página Em alta, em 2015, era mais simples responder à pergunta ‘o que está em alta’ com uma lista única de vídeos virais. Hoje, existem muitas microtendências criadas por diferentes comunidades.”

Segundo a plataforma, os hábitos de consumo mudaram nos últimos anos, com usuários descobrindo vídeos populares por meio de Shorts, sugestões de busca e outras redes sociais, como o TikTok. O YouTube admitiu que o tráfego da página Em alta caiu “especialmente nos últimos cinco anos”.

Criadores de conteúdo vinham criticando a aba por supostamente exigir números muito maiores de visualizações para canais independentes, enquanto conteúdos de grandes marcas — como trailers de filmes ou clipes de TV — apareciam com mais facilidade. Para esses criadores, a lista não refletia com precisão o que era realmente popular na plataforma.

Para quem usava a aba como ferramenta de pesquisa, o YouTube sugere agora o uso do Inspiration Tab no YouTube Studio, que oferece ideias de vídeos com sugestões geradas por IA. A empresa também prometeu investir em novas formas de promover canais menores, como o sistema Hype, lançado no ano passado, que permite aos espectadores apoiar vídeos para que eles ganhem mais visibilidade em rankings gerais.