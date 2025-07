O plano da Rappi Turbo para entregar camisetas da Insider em até 10 minutos

Manchou a camisa de ketchup ou esqueceu de comprar o presente de aniversário do colega? Uma nova parceria entre o app Rappi Turbo e a marca Insider tem a solução para problemas como esses. A partir de agora, consumidores da cidade de São Paulo poderão adquirir camisetas da marca de roupas tecnológicas e recebê-las em até 10 minutos.

Esta é a primeira aposta da empresa no segmento de moda. Antes, ela focava principalmente em produtos de indulgência, como alimentos e bebidas. Hoje, tenta se estabelecer como um superapp brasileiro.

São cerca de 45 milhões de unidades de vendas somente no Turbo, segundo Bruno Callegari, diretor comercial do Rappi Turbo no Brasil.

“A ideia é trazer um produto de qualidade com a mesma conveniência de sempre. Queremos oferecer moda on demand da mesma forma que um lanche ou uma bebida”, afirma Callegari. As camisetas estarão disponíveis para entrega imediata em mais de 80 bairros da capital paulista.

Por que o Rappi aposta em moda agora?

A decisão de entrar no setor de vestuário é parte de uma estratégia mais ampla de diversificação do serviço. Callegari detalha que, desde que assumiu o Rappi Turbo em 2023, a equipe tem trabalhado para aumentar a verticalização da operação.

A operação, que no início contava com um número reduzido de lojas e uma média de 800 SKUs (manutenção de estoque), hoje já opera com mais de 3.500 SKUs por loja.

"Nosso objetivo foi criar uma operação verticalizada, onde nós controlamos toda a cadeia logística, desde o estoque até a entrega final. Isso permite uma assertividade de 99,5% nas entregas, e é essa confiança que queremos levar para o setor de moda", explica.

Com a parceria com a Insider, o Rappi Turbo expande sua atuação para um mercado onde a entrega imediata é um desafio logístico maior, comparado a alimentos ou bebidas.

“A moda exige uma operação mais refinada, com atenção ao estoque e à especificidade de cada produto. Para isso, ajustamos nossas operações, mas a estrutura que já temos nos permite fazer isso de maneira eficiente”, diz o executivo.

O superapp dos superapps?

Bruno Callegari vê o Rappi Turbo não apenas como um serviço de entregas rápidas, mas como um modelo de negócios que pode transformar a maneira como os consumidores fazem compras.

“Hoje, estamos em um mercado onde a conveniência se tornou fundamental. O foco agora é garantir que o usuário tenha acesso ao que precisa, sem esperar, de uma forma que seja simples e confiável”, explica.

"Muitas pessoas ainda pensam no Turbo apenas como um serviço de entrega de indulgência, mas temos mostrado que podemos ir além. Queremos que a operação que seja vista como indispensável no cotidiano das pessoas, seja para resolver uma emergência, seja para facilitar uma compra planejada", diz o executivo.

Como a Insider cresceu nos últimos anos?

A trajetória da Insider começa em 2017, mas sua origem remonta a uma experiência pessoal do CEO e cofundador, Yuri Gricheno. Ex-tenista profissional, Gricheno passou anos nos Estados Unidos, onde entrou em contato com camisetas tecnológicas que resolviam problemas comuns no vestuário, como excesso de suor e odores.

Ao voltar ao Brasil, ele percebeu que esse conceito inovador ainda não estava disponível no mercado brasileiro e, com a ajuda de sua sócia Carol Matsuse, fundou a Insider com um investimento inicial de apenas R$ 100 mil. A marca nasceu com a missão de criar roupas funcionais, feitas para resolver as necessidades cotidianas, e desde o início se destacou pela sua proposta de combinar tecnologia e sustentabilidade.

A tecnologia por trás das roupas da Insider é o que torna a marca única. Seus produtos utilizam tecidos desenvolvidos para resolver problemas cotidianos do vestuário, como a necessidade de passar roupas e o acúmulo de suor e odor. A Tech T-shirt, por exemplo, é antibacteriana, termorreguladora e antiodor, e sua produção usa até 95% menos água do que as camisetas de algodão tradicionais, reforçando o compromisso da marca com a sustentabilidade.

Hoje, com mais de 900.000 clientes no Brasil, a Insider mira R$ 1 bilhão de faturamento nos próximos dois anos.