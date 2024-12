Xangai se consolida como terceiro maior centro global de fintech

Xangai garantiu pelo segundo ano consecutivo a terceira posição no Índice de Desenvolvimento de Centros de Fintech Globais. O ranking foi divulgado no 6º Fórum Internacional de Fintech pela Aliança Industrial de Fintech de Xangai, destacando o protagonismo da cidade em tecnologias financeiras.

O relatório analisou o desenvolvimento de 22 cidades globais em áreas como escala industrial, capacidade de inovação e ambiente de negócios. Entre as cinco primeiras colocadas, além de Xangai, figuram Nova York, Londres, Pequim e Shenzhen, reforçando o impacto da China no setor de fintech.

As principais cidades no ranking global

O top 10 é completado por Tóquio, Chicago, Hong Kong, Cingapura e São Francisco. A estabilidade do ranking reflete a competitividade crescente entre as cidades, com diferenças de pontuação cada vez menores.

Nova York: liderança em escala industrial e alocação de recursos.

liderança em escala industrial e alocação de recursos. Londres: destaque no volume de financiamento e presença de unicórnios.

destaque no volume de financiamento e presença de unicórnios. Pequim e Shenzhen: avanço significativo em inovação e aplicações tecnológicas.

Xangai se destaca globalmente em big data e tecnologias em nuvem, ocupando a segunda posição mundial em inteligência artificial aplicada.

Inovação e infraestrutura impulsionam Xangai

Xangai abriga 14 universidades com institutos de pesquisa em inteligência artificial e mais de 250.000 profissionais especializados, o que representa um terço do total nacional. Entre as inovações, estão 34 modelos avançados de IA aplicados ao setor financeiro, como o modelo Caiyue, utilizado para controle de risco, investimentos inteligentes e consultoria financeira.

As tecnologias de blockchain e big data também contribuem para a eficiência dos serviços financeiros, redução de custos e maior gestão de riscos, consolidando a cidade como um polo global de fintech.

Uma disputa acirrada no cenário global

Embora a liderança de Nova York e Londres permaneça sólida, a competição entre as cidades é intensificada por investimentos estratégicos e inovações constantes. A diminuição das diferenças entre as cidades do ranking reflete um mercado de fintech cada vez mais dinâmico e diversificado.

Com infraestrutura robusta, talentos especializados e aplicações inovadoras, Xangai reforça sua posição como protagonista global no desenvolvimento de inteligência artificial e tecnologias financeiras.