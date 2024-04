Para estimular o consumo, Xangai promove feiras e festival de compras

A Temporada Internacional de Consumo 2024 e o 5º Festival de Compras “Double Five” em Xangai foram oficialmente inaugurados neste sábado, dando início a uma série de atividades destinadas a impulsionar o consumo e a economia da cidade. O evento é organizado pelo Ministério do Comércio da China, pelo China Media Group (CMG) e pelo governo municipal de Xangai.

A Temporada Internacional de Consumo 2024 é uma das quatro principais atividades do “Ano de Promoção do Consumo”, reunindo produtos de consumo globais e promovendo a integração do comércio com turismo, cultura, esportes e saúde. O evento ocorre de maio a dezembro, abrangendo todo o país.

O 5º Festival de Compras “Double Five” em Xangai continua até o final de junho, com foco em novos tipos de consumo, serviços, setor automotivo e práticas mais sustentáveis. Ao longo do festival, mais de mil atividades estão programadas.

A cerimônia de abertura contou com a presença de figuras importantes, incluindo Chen Jining, secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista de Xangai, Wang Wentao, ministro do Comércio da China, e Shen Haixiong, presidente do CMG. Além disso, o terceiro Fórum Internacional de Cidades Centro de Consumo foi realizado no mesmo dia, com discursos de Wang e Shen, e a presença de Sheng Qiuping, vice-ministro do Comércio, e Hua Yuan, vice-prefeito de Xangai.

Wang destacou que o crescimento das cidades centro de consumo foi expressivo em 2023, com as vendas no varejo de bens de consumo em Xangai, Pequim, Guangzhou, Tianjin e Chongqing aumentando 8,4% em relação ao ano anterior, superando a média nacional. Ele enfatizou a importância da inovação e abertura para estimular o consumo e promover um desenvolvimento econômico mais robusto.

Shen falou sobre o papel do CMG na promoção do consumo, aproveitando suas diversas plataformas de mídia para apoiar o desenvolvimento de centros de consumo e fortalecer a imagem das marcas chinesas globalmente. O CMG colabora com o Ministério do Comércio e governos locais há cinco anos consecutivos, organizando eventos como a Temporada de Consumo de Pequim-Tianjin-Hebei e a Temporada de Consumo da Grande Baía.

Hua destacou o sucesso de Xangai como centro de consumo. Em 2023, a cidade alcançou um recorde de vendas no varejo, chegando a 1,85 trilhão de yuans, um aumento de 12,6% em relação ao ano anterior.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Sdnews